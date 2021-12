Bahia goleia e Vitória empata na estreia da Copa SP

A dupla Ba-Vi estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com resultados bem diferentes. Jogando na tarde deste domingo, 3, o Bahia goleou por 5 a 0 o Desportiva Aliança-AL, no estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP).

Os gols do Esquadrãozinho foram marcados por em ambos os tempos, com destaque para os dois gols de Geovane Itinga. O técnico Edson Fabiano utilizou durante a partida: Deijair; Edimundo, Jonas (Eduardo), Jaques e Alisson Borges; Luis Fernando, Júnior, Felipinho e Max (Dourado); Cristiano e Geovane Itinga (Fabrício).

Empate

Já o Vitória não teve a mesma sorte e empatou em 1 a 1 com o Rondonópolis-MT, na tarde deste domingo, no estádio José Liberatti. Durante o jogo, o Leãozinho saiu atrás do placar com o gol de Pedro Henrique aos 41 minutos do primeiro tempo. Mas o Rubro-Negro reagiu, e aos 13 minutos do segundo tempo, de pênalti, Douglas empatou e deu números finais ao jogo.

Representante do interior

Outro representante baiano, o Vitória da Conquista perdeu por 5 a 0 para a equipe do Marília no sábado, 2, jogando no estádio Bento de Abreu. O time do sudoeste do estado volta a jogar já nesta segunda-feira, 4, contra o Cruzeiro líder do grupo 5, às 20h (horário da Bahia).

Já a dupla a Ba-Vi volta a campo pela Copinha nesta terça-feira, 5. Ás 15h (horário local), o Bahia joga contra o Sabiá, do Maranhão. E o Vitória joga um pouquinho mais tarde às 20h - também no horário local -, contra o Altos-PI.

