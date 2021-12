Bahia goleia e está na semi do Campeonato Baiano Feminino

Com uma campanha excelente no Campeonato Baiano Feminino, o Bahia garantiu, na quarta-feira, 11, vaga nas semifinais após bater mais um adversário. Dessa vez a vítima foi o time de Terra Nova.

O jogo, realizado na cidade de Terra Nova, terminou em 13 a 0 para as meninas do Esquadrão. Os gols foram marcados por Jujuba, Milena, Evelyn (cada uma três vezes), Ane, Nayra, Jacoba e Kailan.

O desempenho do tricolor é o melhor entre todos os times do campeonato. A equipe venceu as cinco partidas disputadas. Foram 55 gols marcados e apenas dois sofridos, média de 11 gols feitos por partida.

Já garantido na primeira colocação do Grupo 2, o Bahia fecha sua participação na primeira fase contra o Vitória da Conquista, neste sábado, 14, às 15h, no Fazendão.

adblock ativo