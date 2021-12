O Bahia não tomou conhecimento do Vitória da Conquista e venceu a equipe do interior por 6 a 0 na tarde deste domingo, 3, na Arena Fonte Nova. Após perder a primeira partida por 3 a 0, o Bahia precisava marcar o mesmo número de gols para se sagrar campeão.

E foi mais fácil do que os tricolores da capital imaginavam, com o Bahia marcando os três tentos que precisava já aos 23 minutos do primeiro tempo. No segundo, a equipe ampliou o resultado marcando mais dois, de pênaltis, e Kieza fechou o placar após driblar Viáfara, fazendo o sexto gol da partida.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 9, no estádio do Independência, em Minas Gerais, para enfrentar o América-MG na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro.

Bruno Porciuncula Bahia goleia Conquista por 6 a 0 e é bicampeão baiano

O jogo

O Bahia começou o jogo em alta velocidade, partindo para o ataque. Em cinco minutos, o tricolor já tinha cobrado dois escanteios e pressionava o time de Conquista. O primeiro gol surgiu cedo. Aos 10 minutos, confusão na área da equipe do interior e Robson aproveita chutando forte para o fundo do gol.

O gol animou mais ainda o Bahia e desestruturou o Vitória da Conquista. Três minutos depois, aos 13, Viáfara afasta a bola, que cai caprichosamente nos pés de Bruno Paulista. O jogador do Bahia acerta de primeira e marca o segundo gol. Aos 18, Kieza recebeu a bola na área, driblou Viáfara e se atrapalhou, tocando para o meio da área e desperdiçando a chance do terceiro gol, que aconteceu 5 minutos depois. Maxi tocou para Souza, que jogou no meio da área para Kieza fazer o gol.

A partir daí, a torcida do Bahia começou a fazer a festa e o tricolor deu uma aliviada, aproveitando mais as falhas do Conquista, que partiu para cima desordenadamente, deixando a defesa aberta. O Bahia ainda poderia ter ampliado aos 39, com Zé Roberto chutando da entrada da área e Viáfara fazendo bela defesa, e aos 43, com Kieza chutando cruzado e a bola resvalando na trave do Conquista.

<GALERIA ID=20020/>

Pênaltis decidem

O segundo tempo começou com uma alteração no Conquista. O atacante Rafamar entrou no lugar do meio-campo Carlinhos. O time do interior pressionou o Bahia e cobrou três escanteios em cinco minutos. Aos 9, Conquista troca passes na área do Bahia e Rafamar recebeu livre, mas demorou para chutar e perdeu a bola.

O Bahia só assustou aos 15, quando Zé Roberto invadiu a área e foi derrubado. Souza cobrou e Viáfara nem se mexeu. Um novo pênalti sacramentou o placar final. Aos 26, Diego Aragão toca a mão na bola dentro da área. Juiz marca a penalidade e expulsa jogador do Conquista. Souza cobrou tocando devagar na bola e marcou o quinto gol tricolor.

Com o quinto gol, o Bahia diminuiu o ritmo da partida e o Conquista foi todo para o ataque. Com isso, o tricolor ainda conseguiu marcar o sexto, com Kieza recebendo sozinho, driblando Viáfara e tocando no fundo das redes.

adblock ativo