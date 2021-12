Bahia ganha kartódromo com pista de 1.246 metros na RMS

Os amantes do kart terão um novo espaço para a prática do esporte no estado. Na manhã desta quinta-feira, 13, foi assinada a ordem de serviço para as obras do Kartódromo Internacional da Bahia. A previsão é que o empreendimento fique pronto em até oito meses.

O equipamento, que será instalado em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), conta com um investimento de R$ 3 milhões do governo do estado, além de R$ 750 mil da Petrobahia, empresa patrocinadora.

Com uma pista de 1.246 metros de comprimento por 10 metros de largura, o kartódromo vai ser instalado em um terreno doado pela prefeitura de São Francisco do Conde. As obras incluem ainda a construção de garagens, sanitários, estacionamento, torre de comando e acessos.

“Estamos construindo 12 pistas de atletismo, cinco centros de canoagem e, aqui em São Francisco do Conde, teremos um complexo de velocidade que inclui pista de arrancada, kartódromo e pista de velocidade na terra”, informou o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Vicente Neto, por meio de nota da assessoria.

O presidente da Comissão Brasileira de Kart (CBK) e da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), com a vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Selma Morais, além de secretários municipais e vereadores de São Francisco do Conde, também participaram da solenidade que marcou o começo das obras.

