Bahia frustra torcida e perde em casa para Duque de Caxias

O Bahia decepcionou os 13.776 torcedores que foram a Pituaçu na noite desta-sexta-feira. Em casa, o Tricolor perdeu para o Duque de Caxias, até então lanterna da competição, por 1 a 0, gol de falta de Mancuso, aos 30 minutos de jogo, perdendo outra chance de terminar a rodada na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, caiu de segundo para terceiro lugar, já que o Paraná ganhou da Portuguesa e tirou o time paulista da primeira colocação, somando agora 15 pontos.

Neste sábado, o time treinado por Renato Gaúcho pode sair da zona de classificação para a primeira divisão e cair até para o sétimo lugar. A chance de reabilitação fica para depois da Copa do Mundo, dia 13 de julho, contra o Guaratinguetá, em São Paulo. Até lá, poderá reencontrar o futebol que o levou ao topo até a quinta partida, com o início da disputa da Copa do Nordeste.



Depois do jogo, Renato Gaúcho se defendeu das críticas e disse que o resultado mostra a necessidade de reforços. "Não poderíamos ter perdido os últimos jogos. Mas não achem que o Bahia é o Real Madrid, é o Barcelona, que vai dar espetáculo e atropelar sempre".



Ritmo intenso no primeiro tempo - Logo no início, o Duque de Caxias deu mostras do que seria o primeiro tempo: saídas rápidas nas costas dos laterais do Bahia. Robertinho avançou pela direita quando o cronômetro ainda marcava os primeiros segundos e chutou cruzado, perto da trave do goleiro Omar.



Até por conta de sua postura tática, o Duque recuava com os dez jogadores em seu campo, deixando o Bahia jogar. Aos dez minutos, Rogerinho cobrou falta pela esquerda e Nen cabeceou para o chão, como manda o manual. A bola quicou e levou perigo, mas o goleiro Vinícius mandou para fora.



O Bahia, então, passou a marcar a saída de bola do clube do Rio de Janeiro, obrigando o então lanterna da Série B a dar chutões para frente e cometer faltas. Numa das infrações, veio o melhor lance tricolor no primeira tempo. Rogerinho chutou forte, Vinícius espalmou, e Gral pegou rebote de primeira. Após nova defesa do camisa 1 do Duque de Caxias, a bola sobrou para Itacaré, que, na pequena área, bateu em cima do zagueiro Marlon.



Mas, se o Bahia pressionava na frente, vacilava atrás. Em um destes erros, Léo Guerreiro recebeu sozinho na área, dominou sem marcação e chutou para fora, levando perigo e assustando a torcida, mesmo tendo o lance sido invalidado por impedimento.



Aos 30 minutos, o castigo. Nen falhou e fez falta na perto da área. Mancuso cobrou forte no canto de Omar, que tinha a visão atrapalhada pela quantidade de jogadores à frente, e fez o gol do Duque de Caxias.

O Bahia recomeçou a partida nervoso e passou a errar mais. Assim, por pouco Léo Guerreiro não marcou o segundo aos 36. Já nos acréscimos, Rodrigo Gral tentou driblar e, em lance rápido, a bola bateu no braço do zagueiro. A torcida pediu pênalti, mas o árbitro nada marcou. A esta altura, Aleílson já havia entrado no lugar de Marcone, que saiu sentindo dores no músculo posterior da coxa.



Tricolores reclamam de pênalti e gol anulado - O segundo tempo começou em ritmo mais lento. Satisfeito com o resultado, o Duque de Caxias recuou muito, esperando o Bahia, que esbarrava na retranca adversária. Aos sete minutos, Gral recebeu cruzamento de Carlos Alberto e chutou travado nas mãos de Vinícius. Pouco depois, Rogerinho cobrou falta na entrada da área, e a bola estourou no zagueiro Fábio Braz. Os tricolores pediram pênalti, já que a bola bateu na mão do defensor. Mas o árbitro Charles Hebert Ferreira mandou o jogo continuar.



Rodrigo Gral cabeceou uma bola na trave aos 17 minutos, em lance que o bandeirinha marcou impedimento inexistente, pois Nen, que estava em posição ilegal, não participou da jogada. Pouco depois, aos 24, mais uma chance desperdiçada. Aleílson chutou forte de fora da área, a bola bateu na trave. Em seguida, Cacá desviou cruzamento de Ávine, mas Vinícius espalmou no reflexo.



Aos 31, novo lance polêmico envolvendo a arbitragem. Após bate-rebate na área, Gral desviou para o gol. Mas o assistente marcou impedimento inexistente do atacante tricolor.



Nos últimos minutos, o desespero tomou conta do Bahia. Aos 35, o volante Bruno Silva, que já tinha amarelo, derrubou o meia Vander perto da área e chutou o adversário no chão, em busca da bola, sendo expulso em seguida.



Quase no fim, Ávine pegou a sobra na esquerda e chutou forte de primeira. Vinícius, entretanto, salvou outra vez a equipe carioca, frustrando de vez as expectativas da torcida tricolor.



BAHIA 0 X 1 DUQUE DE CAXIAS



Local: Estadio Roberto Santos, em Pituaçu.



Público: 13.776 pagantes.



Renda: R$ 273.776,00.







Árbitro: Charles Hebert Ferreira



Assistentes: José Bispo e Julian dos Santos (trio de Alagoas)







Cartões amarelos: Ávine (Bahia), Edson, Paulo Rodrigues, Vinícius, Mancuso e Caju (Duque de Caxias).



Cartão vermelho: Bruno Silva (Bahia).



Gol: Mancuso, aos 30 do primeiro tempo.



Bahia: Omar; Carlos Alberto (Abedi), Vagner, Nen e Ávine; Marcone (Aleílson), Bruno Silva, Vander e Rogerinho; Itacaré (Cacá) e Rodrigo Gral. Técnico: Renato Gaúcho

Duque de Caxias: Vinícius; Marquinhos, Fábio Braz, Edson e Paulo Rodrigues; Marlon, Thiaguinho (Jouglê), Roberto Lopes, Mancuso (Caju) e Leandro Chaves (Vander); Léo Guerreiro. Técnico: Joelton Urtiga.

