Bahia, Feirense e Vitória terão vantagem no Baianão

A volta da Copa do Nordeste ao calendário nacional da CBF, a partir do próximo ano, tem levado as federações dos Estados da região a repensarem os formatos dos campeonatos estaduais que organizam.

Nesta quarta-feira, 14, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) saiu na frente das demais e divulgou o novo formato do Campeonato Baiano para a próxima temporada.

"A nossa Federação sai na frente e já apresenta um campeonato estadual mais enxuto, como exige o calendário nacional. É a adequação necessária para o retorno da Copa do Nordeste ao calendário do futebol brasileiro", explica Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF.

Aprovada pelo conselho técnico, que é formada pelos representantes dos clubes participantes da competição, o novo formato, além de apresentar tempo de duração menor, inova também ao conceder ao Bahia, ao Vitória e ao Feirense a benesse de entrarem no torneio somente a partir da segunda fase.

Esta última mudança visa liberar estes três clubes a se dedicarem exclusivamente ao Nordestão, que será disputado entre os dias 20 de janeiro e 17 de março. Depois de terminada a competição regional, então, Vitória, Feirense e Bahia se juntarão a cinco clubes classificados para a formação de dois grupos com quatro times cada.

Após sorteio realizado diante do próprio conselho, a configuração destas chaves ficou pré-definida: no grupo 2, ficarão Bahia, Feirense, o 2º e 4º colocados da fase de classificação. Já no grupo 3 ficarão Vitória, o 1º, o 3º e o 5º colocados da fase inicial. Nesta fase, os jogos serão disputados no esquema de ida e volta.

Na sequência, os dois melhores de cada grupo passarão às semifinais e, também em jogos de ida e volta, disputarão as vagas que levam à grande decisão, que também terá dois jogos.

Primeira fase menor - Entre os dias 20 de janeiro e 10 de março, Bahia de Feira, Atlético, Fluminense, Vitória da Conquista, Serrano, Juazeiro, Juazeirense, Botafogo e Jacuipense formarão grupo único e jogarão entre si, apenas com jogos de ida.

Os cinco melhores avançam à fase eliminatória para se encontrarem com os pré-classificados Feirense, Bahia e Vitória. Os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão estadual.

Nordestão e Copa do Brasil - Para movimentar a primeira fase, a FBF garantirá ao primeiro e ao segundo colocados duas vagas para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil de 2014.

