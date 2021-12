Bahia fatura título baiano Infantil; Vitória leva no Juvenil

Dois Ba-Vis decidiram as finais das categorias Infantil e Juvenil do Campeonato Baiano. Na quarta-feira, 20, o Bahia faturou o título do infantil após triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no estádio de Pituaçu. E, nesta quinta, 21, pelo Juvenil, o Vitória superou o Bahia por 2 a 1, no estádio do Barradão, e levantou a taça.

No Infantil, categoria sub-16, o Bahia venceu o rubro-negro com um gol de pênalti, marcado por Cristiano. O tricolor havia vencido a primeira partida por 2 a 1 no Barradão e tinha a vantagem de perder por até um gol de diferença.

Já no Juvenil o Vitória deu o troco no Esquadrão. Depois de estar perdendo por 1 a 0, após o gol feito por Paulo Henrique para o tricolor, o Leão virou o jogo no segundo tempo com os gols de Alex e Sérgio. O time rubro-negro jogava com a vantagem de perder por até um gol de diferença, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1.

