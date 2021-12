Bahia fatura quatro medalhas na primeira etapa dos Jogos Escolares

A delegação baiana faturou quatro medalhas de bronze na primeira etapa dos Jogos Escolares da Juventude, realizada em Blumenau, Santa Catarina, que se encerrou nesta quarta-feira, 20. Foram duas conquistadas no judô, com André Carvalho e Sabrina Souza, ambos naturais de Jequié, e duas na luta olímpica com Anna Luísa e Daniel Titto.

Para André, que fez sua última participação nos jogos, a expectativa era pelo ouro, mas a experiência foi o que valeu a pena. "Eu esperava ser campeão, claro, mas esta medalha e estar mais uma vez nesta competição valeram a pena. É uma experiência muito boa e com atletas muito bons", conta André.

Sabrina subiu pela primeira vez no pódio em nível nacional na categoria Sub 18. "Eu evolui muito da minha primeira participação para esta. Ganhar essa medalha de bronze foi muito emocionante", comemorou.

Na luta olímpica os bronzes vieram com Anna Luísa, no estilo luta livre, e Daniel Titto, no estilo de luta greco-romana. A delegação baiana volta para o estado nesta quinta-feira, 21.

Próximas etapas

A partir desta quinta-feira, Blumenau recebe a segunda etapa dos Jogos Escolares. Nesta fase, atletas de todo o páis competem nas modalidades de atletismo, badminton e futsal, que acontecem até a próxima terça-feira, 26.

Na terceira e última etapa, será a vez dos atletas de ciclismo, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. A fase se inicia na terça-feira, 26, e se encerra no sábado, 30.

