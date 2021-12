Bahia estreia em casa no Brasileirão e Vitória viaja para o sul; confira tabela

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou aos clubes nesta segunda-feira, 20, a tabela do Campeonato Brasileiro de 2017, durante reunião com os 20 times da competição. Remanescente da edição do ano passado, o Vitória faz a sua estreia fora de casa, contra o Avaí, em Santa Catarina, no dia 13 ou 14 de maio. Já o Bahia, que conseguiu o acesso à elite depois de conquistar o quarto lugar da Série B de 2016, dá a largada na comeprtição diante do Atlético Paranaense, na Arena Fonte Nova.

O primeiro clássico Ba-Vi será realizado na 11ª rodada. Com mando de campo do Vitória, o duelo entre as equipes baianas será realizado no Barradão, no dia 1º ou 2 de julho. O clássico baiano disputado na Série A foi no dia 21 de setembro de 2014, quando o Vitória venceu por 2x1, na Fonte Nova.

A tabela apresentada pela CBF é chamada de 'básica', porque ainda não tem locais, datas e horários totalmente definidos. Os clubes ainda podem solicitar alterações até a divulgação da tabela oficial, que deverá ser divulgada no site da entidade nesta terça, 21.

Confira os jogos do primeiro turno:

1ª RODADA (13 ou 14/5)

Fluminense x Santos

Flamengo x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Corinthians x Chapecoense

Cruzeiro x São Paulo

Coritiba x Atlético-GO

Grêmio x Botafogo

Bahia x Atlético-PR

Ponte Preta x Sport

Avaí x Vitória

2ª RODADA (20 ou 21/5)

Botafogo x Ponte Preta

Vasco x Bahia

Santos x Coritiba

São Paulo x Avaí

Atlético-MG x Fluminense

Atlético-PR x Grêmio

Sport x Cruzeiro

Vitória x Corinthians

Atlético-GO x Flamengo

Chapecoense x Palmeiras

3ª RODADA (27 ou 28/5)

Botafogo x Bahia

Vasco x Fluminense

Santos x Cruzeiro

São Paulo x Palmeiras

Atlético-MG x Ponte Preta

Atlético-PR x Flamengo

Sport x Grêmio

Vitória x Coritiba

Atlético-GO x Corinthians

Chapecoense x Avaí

4ª RODADA (03 ou 04/06)

Fluminense x Vitória

Flamengo x Botafogo

Palmeiras x Atlético-MG

Corinthians x Santos

Cruzeiro x Chapecoense

Coritiba x Atlético-PR

Grêmio x Vasco

Bahia x Atlético-GO

Ponte Preta x São Paulo

5ª RODADA (07 ou 08/06)

Fluminense x Atlético-PR

Vasco x Corinthians

Santos x Botafogo

São Paulo x Vitória

Atlético-MG x Avaí

Coritiba x Palmeiras

Sport x Flamengo

Bahia x Cruzeiro

Atlético-GO x Ponte Preta

Chapecoense x Grêmio

6ª RODADA (10 ou 11/06)

Botafogo x Coritiba

Vasco x Sport

Palmeiras x Fluminense

Corinthians x São Paulo

Cruzeiro x Atlético-GO

Atlético-PR x Santos

Grêmio x Bahia

Vitória x Atlético-MG

Ponte Preta x Chapecoense

Avaí x Flamengo

7ª RODADA (14 ou 15/06)

Fluminense x Grêmio

Flamengo x Ponte Preta

Santos x Palmeiras

Corinthians x Cruzeiro

Atlético-MG x Atlético-PR

Coritiba x Bahia

Sport x São Paulo

Vitória x Botafogo

Atlético-GO x Avaí

Chapecoense x Vasco

8ª RODADA (17 ou 18/06)

Fluminense x Flamengo

Vasco x Avaí

Santos x Ponte Preta

São Paulo x Atlético-MG

Cruzeiro x Grêmio

Coritiba x Corinthians

Sport x Vitória

Bahia x Palmeiras

Atlético-GO x Atlético-PR

Chapecoense x Botafogo

9ª RODADA (21 ou 22/06)

Botafogo x Vasco

Flamengo x Chapecoense

Palmeiras x Atlético-GO

Corinthians x Bahia

Atlético-MG x Sport

Atlético-PR x São Paulo

Grêmio x Coritiba

Vitória x Santos

Ponte Preta x Cruzeiro

Avaí x Fluminense

10ª RODADA (24 ou 25/06)

Botafogo x Avaí

Vasco x Atlético-GO

Santos x Sport

São Paulo x Fluminense

Cruzeiro x Coritiba

Atlético-PR x Vitória

Grêmio x Corinthians

Bahia x Flamengo

Ponte Preta x Palmeiras

Chapecoense x Atlético-MG

11ª RODADA (01 ou 02/07)

Fluminense x Chapecoense

Flamengo x São Paulo

Palmeiras x Grêmio

Corinthians x Botafogo

Atlético-MG x Cruzeiro

Coritiba x Vasco

Sport x Atlético-PR

Vitória x Bahia

Atlético-GO x Santos

Avaí x Ponte Preta

12ª RODADA (08 ou 09/07)

Botafogo x Atlético-MG

Vasco x Flamengo

Santos x São Paulo

Corinthians x Ponte Preta

Cruzeiro x Palmeiras

Coritiba x Sport

Grêmio x Avaí

Bahia x Fluminense

Atlético-GO x Vitória

Chapecoense x Atlético-PR

13ª RODADA (12 ou 13/07)

Fluminense x Botafogo

Flamengo x Grêmio

Palmeiras x COrinthians

São Paulo x Atlético-GO

Atlético-MG x Santos

Atlético-PR x Cruzeiro

Sport x Chapecoense

Vitória x Vasco

Ponte Preta x Bahia

Avaí x Coritiba

14ª RODADA (15 ou 16/07)

Botafogo x Sport

Vasco x Santos

Palmeiras x Vitória

COrinthians x Atlético-PR

Cruzeiro x Flamengo

Coritiba x Fluminense

Grêmio x Ponte Preta

Bahia x Avaí

Atlético-GO x Atlético-MG

Chapecoense x São Paulo

15ª RODADA (19 ou 20/07)

Fluminense x Cruzeiro

Flamengo x Palmeiras

Santos x Chapecoense

São Paulo x Vasco

Atlético-MG x Bahia

Atlético-PR x Botafogo

Sport x Atlético-GO

Vitória x Grêmio

Ponte Preta x Coritiba

Avaí x Corinthians

16ª RODADA (22 ou 23/07)

Fluminense x Corinthians

Flamengo x Coritiba

Santos x Bahia

São Paulo x Grêmio

Atlético-MG x Vasco

Atlético-PR x Ponte Preta

Sport x Palmeiras

Vitória x Chapecoense

Atlético-GO x Botafogo

Avaí x Cruzeiro

17ª RODADA (29 ou 30/07)

Botafogo x São Paulo

Vasco x Atlético-PR

Palmeiras x Avaí

Corinthians x Flamengo

Cruzeiro x Vitória

Coritiba x Atlético-MG

Grêmio x Santos

Bahia x Sport

Ponte Preta x Fluminense

Chapecoense x Atlético-GO

18ª RODADA (02 ou 03/08)

Botafogo x Palmeiras

Vasco x Cruzeiro

Santos x Flamengo

São Paulo x Coritiba

Atlético-MG x Corinthians

Atlético-PR x Avaí

Sport x Fluminense

Vitória x Ponte Preta

Atlético-GO x Grêmio

Chapecoense x Bahia

19ª RODADA (05 ou 06/08)

Fluminense x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Palmeiras x Atlético-PR

Corinthians x Sport

Cruzeiro x Botafogo

Coritiba x Chapecoense

Grêmio x Atlético-MG

Bahia x São Paulo

Ponte Preta x Vasco

Avaí x Santos

*A última rodadas séra no dia 3 de dezembro, com os mesmos duelos da 19ª, mas mandos invertidos

