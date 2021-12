Bahia estreia com empate no Brasileiro sub-20

O Bahia estreou com empate no Campeonato Brasileiro Sub-20. O tricolor ficou no 1 a 1 diante do Vasco, domingo, 8, no estádio Morado dos Quero-Quero, na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, sede da competição.

O gol tricolor foi marcado pelo volante Jefferson Silva. Já os vascaínos chegaram à igualdade por meio de uma cobrança de pênalti, convertida pelo atacante Marquinhos do Sul.

O Grupo F, além de Bahia e Vasco, é composto por Portuguesa, Palmeiras e Internacional. O tricolor e o Colorado tem um jogo a menos que os demais. Na terça-feira, 10, às 13h (horário de Salvador), o Esquadrão enfrenta a Lusa, no estádio Morada dos Quero-Quero.

adblock ativo