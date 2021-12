Bahia enfrenta o Sport para continuar sonhando com a Libertadores

Únicos nordestinos campeões da elite do futebol brasileiro, Bahia e Sport se enfrentam neste domingo, 19, às 16h (da Bahia), na Ilha do Retiro, em Recife, com objetivos e fases distintas nesta reta final de Brasileirão.

Faltando apenas três rodadas para o fim da Série A, o Esquadrão chega para a partida em grande momento, começando a 36ª rodada como dono da melhor campanha nos últimos 10 jogos e com o sonho vivo de vaga na Pré-Libertadores do ano que vem.

Já o Sport vai para a partida de hoje no desespero. Com apenas seis pontos conquistados no últimos dez jogos, pior pontuação do período ao lado do Avaí, o Rubro-negro iniciou a rodada dentro da zona da degola, na 18ª posição.

Três pontos atrás do Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Sport não pode pensar em outro resultado que não seja um triunfo hoje diante do Bahia para continuar com chance de se manter na Série A em 2018, na qual está desde 2014.

Até mesmo no comando técnico as situações de Bahia e Sport são bem distintas.

Enquanto o Esquadrão mostra-se tranquilo nas mãos do experiente Carpegiani, o Leão da Ilha está sob comando do interino Daniel Paulista, que assumiu após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, no final de outubro.

O Sport chegou até a sondar treinadores como Guto Ferreira e Argel Fucks, mas nenhum deles quis assumir o Rubro-negro pernambucano nesta fase final do campeonato.

Dois anos atrás, as situações de Sport e Bahia eram bem diferentes. Em 2015, o Sport era a equipe nordestina de destaque na Série A, quando chegou bem próximo de conquistar uma vaga para a Libertadores, terminando em 6º lugar. Enquanto isso, o Bahia amargou apenas o 9º posto na Série B deste mesmo ano.

Pressão da torcida

O elenco do Bahia sabe do momento difícil que passa o Sport e pretende aproveitar da situação que o time da casa passa para buscar os três pontos hoje, em Recife.

Para o meia Zé Rafael, um dos destaques do Esquadrão na Série A, a própria pressão da torcida pernambucana deve ser um fator que pode ajudar o Tricolor no jogo, caso o Sport não consiga fazer um placar positivo na primeira etapa.

"É bem provável que a torcida vá para lá e inicialmente apoie. Mas, se a gente conseguir contê-los em boa parte do primeiro tempo, a torcida pode se voltar contra eles e ficar favorável para nós".

Mesmo assim, Zé Rafael diz que a partida em Recife deve ganhar uma dificuldade extra por se tratar do "jogo do vida" do Sport na competição.

"Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis. Para o Sport é um último suspiro. Se perderem, vão estar praticamente rebaixados. É o jogo da vida deles. Assim como vai ser o nosso jogo-chave para buscar essa vaga para a Libertadores. Tenho certeza de que vamos a Recife com o espírito aguerrido, para fazer um grande jogo e voltar com os três pontos de lá".

No Bahia, o desfalque para o jogo é o volante Renê Júnior, suspenso. Edson será seu substituto. Já no Sport, o time deve ser o mesmo que foi escalado na derrota de 5 a 1 para o Palmeiras na última quinta.

