Bahia enfrenta Botafogo e Leão joga com Sampaio Correa nas quartas do Nordestão

Os confrontos das quartas-de-final da Copa do Nordeste (Nordestão) foram definidos nesta segunda-feira, 2, em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o Bahia, atual campeão, vai enfrentar o Botafogo-PB. Os dois times se enfrentaram na primeira fase do campeonato, quando o tricolor levou a melhor.

O outro representante baiano na competição, o Vitória, vai jogar contra o Sampaio Correa. Os outros duelos são ABC e Santa Cruz e Ceará e CRB.

As partidas, que terão jogos de ida e volta, vão definir os semifinalistas da competição. Os primeiros confrontos acontecem no dia 2 de maio e o seguinte em 23 do mesmo mês. Bahia e Vitória jogam a primeira partida fora de casa.

A final da Copa do Nordeste está prevista para acontecer no dia 10 de julho.

