Bahia encerra preparação para encarar o São Paulo no Morumbi

O elenco do Bahia encerrou a preparação para enfrentar o São Paulo nesta sexta-feira, 7, mesmo debaixo da chuva que atingiu Salvador. A partida acontece neste sábado, 8, às 19h, no estádio do Morumbi, e é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade começou com um treino físico leve, sob o comando dos preparadores Edy Carlos, Luiz Andrade e Vitor Gonçalves.

Antes de iniciar o treinamento tático, o técnico Enderson Moreira conversou longamente com o grupo no centro do gramado.

Após o papo, os atletas participaram de um trabalho com bola, onde o treinador escalou a possível equipe que inicia o confronto diante dos paulistas.

Na parte final, o elenco ainda participou de um descontraído trabalho recreativo.

O zagueiro Douglas Grolli, já recuperado da lesão na coxa, desceu para o campo e participou de um treinamento físico à parte.

No departamento médico ficou o lateral Bruno, com dores musculares também na coxa. O jogador não pode atuar sábado (8) por questões contratuais.

Depois do treino, o grupo seguiu no CT e embarca ainda hoje para a capital paulista.

