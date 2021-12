Bahia encerra participação nos Jogos Escolares com 17 medalhas conquistadas

A delegação baiana encerrou sua participação nos Jogos Escolares da Juventude conquistando, no total, 17 medalhas. Os atletas das modalidades da natação, xadrez, tênis de mesa, ginástica rítmica e ciclismo participaram das três etapas de competição, que aconteceram em Blumenau, Santa Catarina e se encerraram neste sábado, 30.

Entre as medalhas de ouro, o destaque vai para a natação baiana. Os atletas conquistaram seis ouros, com quebra de recordes. Vieram ainda uma prata e um bronze, sendo o melhor resultado para o estado nessa modalidade esportiva dos últimos anos. Todos os atletas da natação que conquistaram medalha são do Colégio Salesiano Dom Bosco.

"É com grande satisfação que vemos o desempenho da natação, revelando que o investimento do Governo da Bahia no apoio à modalidade começa a colher frutos. Alguns desses atletas treinam na piscina olímpica da Bahia, na Bonocô. Além da infraestrutura, a Sudesb também apoia regularmente competições de natação, numa parceria com a Federação Baiana de Desporto Aquático", observa o diretor da autarquia estadual do esporte, Vicente Neto.

Quatro medalhas de prata vieram das modalidades de ciclismo (1), atletismo (2), e badminton (1). Já os bronzes foram conquistados também no ciclismo (1), judô (2), luta olímpica (2).

A Bahia esteve representada na etapa nacional por atletas de escolas públicas e privadas de Salvador e dos municípios de Juazeiro, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Eunápolis, Jequié, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Xique-Xique, Curaçá, Jaguarari, Caém, Miguel Calmon, Itacaré, Campo Formoso, Vitória da Conquista e Camaçari.

