Bahia encerra participação na Série B com derrota para o Braga

O Bahia encerrou sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro 2010 neste sábado, 27, com derrota para o Bragantino por 2 a 0, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Todos os gols da equipe paulista foram marcados no segundo tempo.

O tricolor, que havia garantido há duas rodadas o acesso à primeira divisão, se despediu da competição na terceira posição, com 65 pontos ganhos, apenas dois pontos atrás do Figueirense, que bateu o Paraná por 4 a 2. Já o time do interior paulista terminou em oitavo lugar, com 53 pontos. Coritiba, Figueirense e América-MG também garantiram sua participação na Série A em 2011.

Neste sábado, também foi definido o quarto rebaixado à Série C. Foi o Brasiliense que, mesmo tendo vencido o América-RN por 2 a 1, fora de casa, caiu porque seus adversários diretos, Vila Nova e Guaratinguetá, também venceram. Os goianos fizeram 2 a 1 para cima do São Caetano, enquanto o time do interior paulista bateu o campeão Coritiba por 3 a 2. Os outros rebaixados são: Santo André, Ipatinga e América-RN.

O jogo - Antes da partida começar, ainda nos vestiários, quatro jogadores do Bahia foram cortados de última hora. Mendes, Gral, Diego Corrêa e Ávine tomaram um tranquilizante na viagem para São Paulo e o técnico Márcio Araújo foi obrigado a mudar o time. Resultado: o Bahia só ficou com apenas com três jogadores no banco de reservas.

E o Bragantino, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou. A primeira etapa marcou a maior presença ofensiva do Bragantino, que teve boas chances de abrir o marcador. Já o Bahia chegava com perigo sempre com jogadas de contra-ataques e chutes de longe. Mas com muitos passes errados, as duas equipes tiveram dificuldades de abrir o placar e foram para o intervalo sem marcar.

No segundo tempo, o time paulista voltou mais disposto e partiu com tudo para cima do tricolor. E, aos 06 minutos, Julio César mandou uma bomba de fora da área, a bola bateu no trave e Léo Jaime pegou o rebote para abrir o placar.

No fim, o Bragantino voltou a pressionar e o conseguiu mais um gol aos 29 mim. Apósreceber a bola livre na área, Tiaguinho fez o passe para Fabrício Carvalho ampliar.

Bragantino 2 x 0 Bahia

Campeonato Brasileiro Série B, 38ª rodada

Bragantino - Vitor; Murilo Silva, Júnior Lopes, Marcos Aurélio e Everaldo; Éder, Julio César, Léo Jaime (Thiago Cunha) e Silvio (Tiaguinho); Fabricio Carvalho (Marcelinho) e Silas. Técnico - Marcelo Veiga.

Bahia - Omar (Fernando Wellington); Arilton, Vágner, Nen e Felipe (Pablo); Fábio Bahia, Marcone, Lenine (Diego Santos) e Vander; Éverton e Jael. Técnico - Márcio Araújo.

Local: Morumbi

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Lincoln Ribeiro Taques (MT) e Paulo César Silva Farias (MT)

