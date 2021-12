Bahia encerra má fase, vence São Caetano e entra no G4 da Série B

O Bahia encerrou a sequência de três derrotas com um triunfo incontestável sobre o São Caetano, na sexta-feira, 16, em Pituaçu. Com dois gols de Rogerinho e um de Rodrigo Gral, que não marcava desde a 4ª rodada, o tricolor fez 3 a 0 no clube paulista, para a felicidade dos 2.434 pagantes que enfrentaram a chuva soteropolitana e assistiram ao retorno do Esquadrão ao G4 da Série B.

O time baiano foi superior ao Azulão durante toda a partida, com muito mais volume de jogo. Além disso, o sistema defensivo comandado pelo goleiro Fernando impediu que o São Caetano chegasse ao oitavo jogo invicto.

Apesar da boa vitória, o torcedor do Bahia leva uma má notícia de Pituaçu: por falta e reclamação, Rogerinho levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida do próximo dia 24, nos Aflitos, contra o Náutico.

A volta do tricolor ao G4 é provisória: neste sábado, 17, obrigatoriamente a equipe vai cair pelo menos uma posição, devido ao jogo entre Paraná e Guaratinguetá, encerrando a 9ª rodada.

O jogo – O Bahia começou a partida muito mais ligado do que no jogo contra o Guaratinguetá. Logo no primeiro minuto, a equipe partiu para cima no avanço de Ávine pela esquerda. Apesar do ímpeto tricolor, a primeira chance foi do Azulão, com Kléber exigindo uma ótima defesa de Fernando.

Aos 10 minutos, Rogerinho encerrou a aflição da torcida do Esquadrão: desde 29 de maio, no duelo contra o Sport, o time não abria o placar. O meia cobrou falta, que desviou na barreira e foi para o gol.

O São Caetano tentou se recuperar pela direita, com Patrick. O lateral revelado no Brasiliense cruzou para Eduardo, que desviou em direção ao gol. Fernando, entretanto, salvou outra vez o Bahia, desta vez em cima da linha.

No último minuto da primeira etapa, Arilton quase marca o segundo: após chute forte pela direita, a bola estourou na trave.

O técnico Sérgio Guedes — aquele mesmo que passou pelo Bahia em 2009 — até tentou dar novo ânimo ao São Caetano no intervalo, mas seus esforços foram em vão: aos dois minutos do segundo tempo, Rogerinho bateu falta com força à meia altura. O goleiro Luiz até tentou alcançar, mas a bola tocou na trave direita e entrou.

Aos 15, Rodrigo Gral entrou na área com boas chances de ampliar o placar, mas Luiz evitou o que seria o terceiro do tricolor. Evitou, mas não por muito tempo. 19 minutos depois, Vander fez bela jogada, passou por Gian e cruzou rasteiro. Como típico centroavante, Gral surgiu e marcou o terceiro gol tricolor, o seu quinto na Segundona.

Bahia 3 x 0 São Caetano

Bahia: Fernando; Arilton (Leandro Bomfim), Alison, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Hélder, Ananias (Adriano), Morais e Rogerinho (Vander); Rodrigo Gral.

Técnico: Renato Gaúcho.

São Caetano: Luiz; Patrick, Marcelo Batatais, Anderson Marques (Gian) e Bruno Recife; Jairo, Lucas (Luciano Mandi), Éverton Ribeiro e Kléber (Luciano Henrique); Fernandes e Eduardo. Técnico: Sérgio Guedes.

Local: Pituaçu, Salvador



Gols: Rogerinho (10 min do 1º e 2 do 2º) e Rodrigo Gral (34 do 2º)

Cartões amarelos: Rodrigo Gral e Rogerinho (Bahia); Lucas e Gian (São Caetano)

Público: 2.434 pagantes

Renda: R$ 63.030

Árbitro: Suelson Diógenes de França Medeiros (RN)

Assistentes: Ubiratan Bruno Viana e Luiz Carlos Câmara Bezerra (RN)

