Bahia empata em casa e perde os 100% de aproveitamento

Em jogo disputado, o Bahia arrancou um empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, no Estádio de Pituaçu, na sexta-feira, 21, e perdeu os 100% de aproveitamento na terceira rodada da Série B do Brasileirão. O público compareceu em peso, com mais de 25 mil torcedores incentivando o time.

Com o resultado, o tricolor manteve a invencibilidade na competição e chega aos 7 pontos, ficando, temporariamente, na terceira posição. O time do Bahia enfrentou um adversário bem postado em campo e que não se intimidou com a presença marcante da torcida tricolor em Pituaçu.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Renato Gaúcho disse que o Bahia foi uma equipe guerreira e que não se entregou em momento algum. O treinador ainda comentou que a equipe está em formação e afirmou que o tricolor iniciou bem a Série B. "Começamos bem o campeonato. Estou satisfeito com o que a equipe demonstrou. Disputamos nove pontos e ganhamos sete, está bom".

Com relação às falhas do volante Leandro, o treinador não foi tão crítico: "Chamei a atenção dele nos vestiários. Ele cometeu um erro infantil, mas é um jogador dedicado. É um carregador de piano que todo treinador gostaria de ter."

O jogo - A etapa inicial foi movimentada, com os dois times errando muitos passes e alternando a posse de bola no meio campo, mas sem conseguir avançar em direção ao gol.



O primeiro lance de perigo foi do Bahia. Aos 19 minutos, Morais deu um passe pelo alto para Rodrigo Gral, na pequena área da Ponte Preta. A bola desviou no atacante tricolor, que estava bem marcado pelo zagueiro Naldo e saiu pela linha de fundo.



Aos 37 minutos, o time paulista teve sua primeira chance real de gol. O volante Leandro perdeu a bola na intermediária para Tinga, que puxou o contra-ataque pela direita e cruzou para Junai, dentro da área tricolor, chutar em cima de Omar, que fez a defesa com os pés, evitando o primeiro gol da Macaca.

Na sequência, a Ponte chegou novamente com perigo, aos 40 minutos, em cobrança de falta de Junai pela esquerda, obrigando Omar a espalmar com a ponta dos dedos.



O Bahia não conseguia manter a posse de bola e era pressionado pelo clube paulista. Nos acréscimos, aos 46, Leandro perdeu outra bola no meio campo para Reis, que avançou sozinho em direção ao gol tricolor e tentou encobrir Omar, que se esticou e fez uma grande defesa.



O segundo tempo começou com o time tricolor pressionando. Aos 04 minutos, Ananias avançou pela direita e chutou. A bola desviou no zagueiro da Ponte Preta e explodiu no peito do goleiro Eduardo Martini.



A Macaca não se assustou e aos 12 minutos Junai cobrou escanteio. A zaga tricolor não conseguiu cortar e o zagueiro Diego Jussani cabeceou no canto direito de Omar, abrindo o placar: 1 a 0.



A partir daí, a partida ganhou em emoção. A Ponte Preta assumiu o comando do jogo e o Bahia só saía em contra-ataques esporádicos.

Aos 16 minutos, o técnico Renato Gaúcho colocou Itacaré no lugar de Rogerinho para aumentar o poder ofensivo da equipe e buscar o empate. Em seu primeiro lance, o atacante recebeu passe de Ávine na pequena área da Ponte Preta, mas chutou para o alto e desperdiçou a primeira grande chance de empate do tricolor baiano.

O Bahia sofreu nova alteração na equipe, aos 19 minutos, com a entrada de Vander no lugar de Morais, que saiu com suspeita de uma entorse no tornozelo. A entrada do meia deu nova dinâmica ao meio campo tricolor, que passou a articular melhor as jogadas.

Logo em seguida, aos 20 minutos, Apodi cruzou da direita na cabeça de Itacaré, na pequena área da Ponte. O atacante subiu mais que o dois zagueiros da Macaca e cabeceou no canto direito do goleiro Eduardo Martini, empatando o jogo.

Com o empate, o Bahia ganhou novo ânimo na partida e partiu para cima do adversário, que se retraía no campo de defesa. Mas o time paulista ainda tinha algumas cartas na manga. Aos 36 minutos, Reis recebeu livre na grande área tricolor e chutou cruzado, obrigando Omar a fazer linda defesa.

No final da partida, aos 45 minutos, Alex Santos cobrou falta rasteira no canto direito de Omar, que fez a defesa com a ponta dos dedos, evitando a vitória paulista.

O próximo jogo do tricolor pela Série B será contra o Vila Nova, na próxima quarta, 25, às 21h50, em Goiânia, no Estádio Serra Dourada.

