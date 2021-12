Bahia empata em casa com o Vila Nova e perde liderança da Série B

A torcida fez sua parte e lotou o estádio de Pituaçu, colocando um público de 31.794 pagantes para apoiar o Bahia contra o Vila Nova, na noite desta terça-feira, 21, pela 23ª rodada da Série B.



O saldo final foi dos males, o menor para o tricolor baiano: após estar atrás do placar desde os 12 minutos do primeiro tempo, com o gol de Bruno Lopes, o time do técnico Márcio Araújo conseguiu, no sufoco, aos 42 minutos do segundo tempo gol, com um gol de Adriano, empatar a partida por 1 a 1.

Com isso, o Bahia chega aos 41 pontos e leva um ponto importante na subida rumo à Série A, mas acaba perdendo a liderança da competição para o Coritiba, que venceu o Brasiliense por 1 a 0 fora de casa e fica isolado com 43 pontos. O tricolor baiano está um ponto na frente do terceiro lugar, a Ponte Preta, com 40 pontos.

O jogo - O Bahia começou o jogo no ataque, pressionando o Vila Nova, mas sem nenhuma chance clara de marcar. Sem conseguir transformar sua superioridade no campo em gol, o time do técnico Márcio Araújo sofreu um grande revés logo aos 12 minutos.



Em jogada de contra-ataque, Roni recebeu passe e, livre de marcação, tocou para Bruno Lopes, que ganhou a dividida com Alison e colocou para dentro do gol de Fernando.



Aos 17 minutos, outro revés contra o Bahia. Em uma dividida, o atacante Jael cortou o supercílio e teve que ser substituído por Rodrigo Gral.



O tricolor sentiu o gol sofrido no início da partida e, apesar de sempre ter mais posse de bola, criou poucas chances claras de gol.



Só aos 24 minutos, o Bahia chegou pela primeira vez com perigo. Adriano deu um ótimo passe para Ananias, que dentro da área chutou forte, mas por cima do gol de Max.



Depois, mesmo sem o atacante Jael, o tricolor apostou em algumas jogadas aéreas. O zagueiro Nen, em duas delas, levou perigo ao gol de Fernando.



O Vila Nova, que após o gol jogou na base do contra-ataque, levou perigo no final do primeiro tempo, quando Fernando deu rebote em uma cobrança de Leandrão, mas contou com o zagueiro Alison para tirar a bola da defesa.



Segundo tempo - No intervalo, o técnico Márcio Araújo resolveu tirar o volante Bruno Octávio e colocar o meia Morais, para tentar deixar o time mais ofensivo.



Mas quem teve as principais chances de marcar no início da etapa final foi o Vila Nova, especialmente aos 14 minutos, quando Bruno Lopes deu um belo drible em Alison e, de cara para Fernando, chutou para fora.



Como última cartada, Márcio Araújo tirou Ananias e colocou o centroavante Mendes. Um minuto depois, o jogador não conseguiu aproveitar um belo cruzamento de Ávine.



Atrás no placar, o final do jogo teve tons dramáticos, com o Vila Nova assustando no contra-ataque. Na principal chance, aos 28 minutos, Fernando foi obrigado a sair do gol e tirar a bola dos pés de Bruno Lopes, fora da área.



Pressionando o Vila, Mendes perdeu mais um gol aos 41 minutos, quando, sem goleiro, chutou para fora, após passe de Rodrigo Gral.



Quando o jogo parecia caminhar para a derrota do Bahia, o empate veio aos 42 minutos, com Adriano. Ávine cruzou para área e Mendes tocou de cabeça para o 'Michael Jackson', que chutou no canto de Max.



Já nos acréscimos, empurrado pela torcida, o tricolor baiano quase virou, com um novo cruzamento de Ávine. Mendes chegou atrasado na bola, frustrando o que poderia ter sido uma virada emocionante.

Na próxima rodada, o Bahia tem um difícil confronto no sábado, 25, com o Sport, fora de casa, às 15h50. Já o Vila Nova joga na sexta, em Goiânia, às 21h, contra o Paraná.



Em Recife, o tricolor baiano terá os desfalques de Alison e Adriano, ambos com o terceiro cartão amarelo. O técnico ainda aguarda a situação de Jael, que saiu no primeiro tempo e deve fazer uma tomografia para avaliar a situação da pancada que levou no jogo.

Bahia 1 x 1 Vila Nova



Bahia - Fernando; Jancarlos, Alison, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Bruno Octávio (Morais), Hélder e Ananias (Mendes); Adriano e Jael (Rodrigo Gral).

Técnico: Márcio Araújo.



Vila Nova - Max; Ivan, Leandrão, Éder Lima e Carlos Alberto; Adilson, Juninho (Erick), Davi Ceará (Júnior) e David; Roni (Max Pardalzinho) e Bruno Lopes.

Técnico: Ademir Fonseca.



Gols: Bruno Lopes(aos 12min do 1º tempo), do Vila Nova-GO, e Adriano (aos 42min do 2º tempo).

Cartões amarelos: Adriano, Alison e Hélder (Bahia); Leandrão e Júnior (Vila Nova).

Local: Pituaçu, Salvador.

Público: 31.794 pagantes.

Renda: R$ 751.957,50.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

Assistentes: José Javel Silveira (RS) e Tatiana Jacques de Freitas (RS).



