Bahia empata em casa com o Bragantino e pode terminar 1º turno fora do G4

Mais uma vez, o Bahia decepcionou sua torcida, e empatou com o Bragantino por 1 a 1, na noite desta sexta, 3, em Pituaçu. Com o resultado, o tricolor baiano permanece na quarta posição, com 31 pontos.



Já o Bragantino consegue se afastar da zona de rebaixamento e fica na 15ª posição, com 22 pontos. Jael marcou o gol do Bahia no primeiro tempo e Rodriguinho empatou para o Bragantino na segunda etapa, para a frustração dos 12.614 pagantes que estiveram presente no estádio de Pituaçu.

Última partida do Bahia no primeiro turno da Série B, o tricolor baiano agora torce para uma vitória do Sport ou empate na partida deste sábado, 4, em São Paulo, para permancer no G4, zona de classificação para a Série A. Em caso de vitória do Sport, o Bahia cai para o quinto lugar.

Bahia 1x1 Bragantino



Bahia

Renê; Jancarlos, Alison, Nen e Ávine; Fábio Bahia, Bruno Octávio, Morais e Rogerinho (Ananias); Adriano (Rodrigo Gral) e Jael. Técnico: Márcio Araújo.



Bragantino

Gilvan; Everaldo, Marcos Aurélio e Murilo Henrique (Júnior Lopes); Julio Cesar, Éder, Diego (Silas), Rodriguinho e Nêgo; Léo Jaime e João Sales (Welton). Técnico: Marcelo Veiga.



Gols: Jael (aos 23 min da 1ª etapa) para o Bahia e Leo Jaime (aos 22 min da 2ª etapa) para o Bragantino.



Cartões amarelos: Diego, Everaldo, Júlio César e Murilo Henrique (Bragantino); Ávine (Bahia).

Cartão vermelho: Silas (Bragantino).

Local: Estádio de Pituaçu (Salvador).

Público: 12.614 pagantes.

Renda: R$ 393.310,00.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

Assistentes: Ricardo M. F. de Almeira (RJ) e Cláudio José de Oliveira Soares (RJ).





