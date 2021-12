Bahia empata com Vitória e fatura título invicto no Sub-20

De forma invicta, o time Sub-20 do Bahia empatou na tarde desta quinta-feira, 5, em Pituaçu, por 1 a 1, com o Vitória, e recuperou a hegemonia no Campeonato Baiano da categoria. Antes, o Esquadrãozinho havia vencido o rival no Barradão, por 1 a 0, e termina a competição com 32 pontos, em 12 jogos, 10 triunfos, dois empates e nenhuma derrota, 47 gols marcados e 10 sofridos, um saldo positivo de 37 gols e aproveitamento total de 88,8 por cento.

Chutaço e comemoração cheia de vibração no gol do volante Sávio, pela final do sub-20. Confira! pic.twitter.com/ewy2uIQEBO — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 5 de maio de 2016

"Estou feliz demais. A gente trabalhou muito. Nós temos bons jogadores e hoje foi um jogo nervoso. Talvez se tivéssemos jogado um pouquinho mais teríamos vencido a partida. Mas o grupo está de parabéns", falou o técnico Aroldo Moreira, muito emocionado.

Se não venceu o jogo, o Bahia pode ter certeza que foi superior ao rival, criando as melhores chances para balançar as redes. O gol do tricolor saiu cedo, em uma jogada individual de Sávio, que girou na entrada da área e acertou um chutaço, sem defesa para o goleiro Ronaldo.

No final do primeiro tempo, Sávio traduziu o desejo de todos os tricolores. "Se vacilar, a gente vai fazer mais. A marcação funcionou bem e ajudou a pressionar eles lá na frente".

O segundo tempo foi mais equilibrado, com boas oportunidades de lado a lado. A entrada de Yan no meio-campo melhorou o rendimento ofensivo do Vitória, que mesmo assim só chegou ao empate no finalzinho, com Hebert, de cabeça.

Logo depois, Eron fez falta violenta em Marco Antônio e foi expulso. Já nos acréscimos, Rodrigo Rodrigues exigiu uma defesa espetacular de Ronaldo e depois cruzou para Wesley Mosquito, embaixo da trave, chutar a bola no travessão.

Fim de jogo e os torcedores do Bahia fizeram a festa em Pituaçu, prometendo que domingo, na Fonte Nova, o profissional vai repetir a dose.

