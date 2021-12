Bahia empata com o Brasiliense em Pituaçu e deixa torcida irritada

Mesmo diante da torcida tricolor em Pituaçu, o Bahia desperdiçou mais uma chance de encostar no G4 da Série B e empatou com o Brasiliense em 1 a 1, neste sábado, pela 15ª rodada da competição. Moacri marcou primeiro para o Jacaré, e Jael igualou o placar quase no fim do jogo. A torcida estava tão insatisfeita que não comemorou o gol e continuou vaiando o time.

Com o resultado, o Tricolor ocupa a oitava colocação, com 24 pontos. Agora, o Bahia enfrenta o América-MG nesta terça-feira, 24, às 21h50, em Pituaçu, pela 16ª rodada, para buscar o triunfo e não se distanciar do G4 da competição.

Durante o segundo tempo, a torcida se manifestou contra a diretoria do Bahia e sobrou até para o técnico Márcio Araújo, que fez sua estreia em Salvador. Ele foi chamado de "burro" enquanto o Bahia estava atrás do placar.

No fim do jogo, o treinador do Esquadrão falou do jogo e da pressão. "O Bahia é um time grande, de massa. Jogando em casa, a torcida queria a vitória, que seria o melhor, mas o time lutou muito e conseguimos o empate", disse.

"O Brasiliense ficou na defesa. Colocamos três atacantes para mudar o resultado e conseguimos marcar um gol", falou o treinador do tricolor, que deixou o time aberto na defesa para não ser derrotado em casa.

O jogo - A primeira etapa foi disputada com muita velocidade das duas equipes na busca do gol. Aos cinco minutos, Ruy colocou Renê para trabalhar com um belo chute de fora da área. O goleiro estava bem posicionado e efetuou a defesa.



O Bahia descontou com Ávine, também com chute de longa distância. O lateral mandou no canto esquerdo de Eduardo, que precisou espalmar a bola para afastar o perigo.



Mesmo sem uma saída de bola eficiente, o Esquadrão marcou forte no ataque e Rogerinho conseguiu roubar uma bola aos 16 minutos. Na sequência, o meia tocou de calcanhar para Morais, que chutou de esquerda e mandou para fora.



Aos 25, o Jacaré chegou com perigo novamente. Desta vez, Iranildo cobrou escanteio na cabeça de Dezinho, que estava livre e mandou para fora.



Aos 42 minutos, o Bahia teve boa chance com Jancarlos, que entrou no lugar do machucado Marcone. Na cobrança, o jogador bateu no canto esquerdo de Eduardo, que espalmou para escanteio.



Logo aos sete minutos da segunda etapa, o Bahia cochilou em cobrança de escanteio do Brasiliense e tomou o gol. Iranildo cruzou na cabeça de Moacri, que deviou na primeira trave e contou com o vacilo de Renê para marcar.

O Bahia partiu para o ataque tentando o empate. Aos oito minutos, Morais teve duas chances seguidas. Na primeira, chutou na zaga e, no rebote, mandou para fora.



Aos 12 minutos, Jael desperdiçou a chance mais clara de gol do Bahia na partida. O atacante recebeu livre na entrada da área e bateu rasteiro no canto esquerdo de Eduardo, mas a bola foi para fora.



O Brasiliense chegava com perigo nos contra-ataques. Aos 26, Djavan, que entrou no lugar de Iranildo, recebeu livre na área e mandou para fora.



O time começou a jogar no desespero e o técnico Márcio Araújo foi chamado de "burro" pela torcida. Aos 19 minutos, Rogerinho não estava bem na partida e foi substituído por Aleílson. O meia foi vaiado pelo torcedor e reagiu com gestos obscenos.

O Bahia teve chance com Fábio Bahia aos 30 minutos, mas Eduardo fez bela defesa. Com a pressão, o tricolor conseguiu empatar o jogo aos 45 minutos, quando Eduardo deu rebote de uma cabeçada de Aleílson e Jael apareceu livre para marcar. O atacante tricolor foi comemorar com a torcida, mas as vaias pelo resultado ruim foram maiores do que a comemoração pelo gol de empate.

Sem tempo, o Bahia ainda tentou pressionar, mas não conseguiu a virada e continuou sendo vaiado pela torcida no fim da partida.





Bahia 1x1 Brasiliense

Estádio de Pituaçu

Bahia: Renê; Fábio Bahia, Alison, Nen e Ávine (Adriano); Marcone (Jancarlos), Bruno Octávio, Morais, Vander e Rogerinho (Aleílson); Jael. Técnico: Chiquinho de Assis.

Brasiliense: Eduardo; Cicinho, Moacri, Dezinho e Jonathan; Deda, Schmöller, Ferrugem (Alisson), Ruy (Willian) e Iranildo (Djavan); Enílton. Técnico: Roberval Davino.



Gols: Jael (aos 45 min da 2ª etapa) para o Bahia; Moacri (aos 8 min do 2º tempo) para o Brasiliense.

Cartões amarelos: Vander (Bahia); Cicinho, Eduardo, Deda (Brasiliense).

Público: 8.226 pagantes.

Árbitro: Edilson Ramos da Mata (MT)

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Paulo Cesar Silva Faria (MT).

adblock ativo