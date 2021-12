Em um jogo aberto, de muitas chances de gol para ambos os lados, o Bahia conseguiu um bom empate com o Fluminense jogando fora de casa, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), neste sábado, 4.

Após sair perdendo por 1 a 0, num gol de cabeça de Fred, o Esquadrão chegou aos 1 a 1 aos 39 minutos da etapa final, com Marcos Aurélio, que fez seu primeiro gol pelo clube.

O resultado deixou o Bahia com 30 pontos, ainda na 14ª posição no Brasileiro, agora a três pontos da zona de rebaixamento da competição.

O Tricolor volta a campo pelo Brasileiro na quinta-feira, novamente fora de casa, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.

Luiz Teles Bahia empata com Fluminense e fica a 3 pontos do Z-4

O jogo

Apesar de ter ido para os vestiários perdendo por 1 a 0, o Bahia fez um bom primeiro tempo contra o Fluminense. Postado na defesa para jogar nos contra-ataques, mas capaz de tocar a bola com calma quando tinha a posse no campo do adversário, o Tricolor baiano criou, pelo menos, três boas oportunidades de marcar.

O jogo foi franco e não houve domínio do Bahia ou do Flu. O gol dos cariocas nasceu em um vacilo da zaga, que espanou mal um lançamento e viu Wagner ficar só na esquerda, para cruzar precisamente na cabeça de Fred, que se antecipou a Lomba e fez 1 a 0.

Kieza, cara a cara com Cavalieri, por duas vezes, e Barbio, não tiveram competência nas finalizações para empatar, em 45 minutos nos quais as melhores jogadas ofensivas do Bahia nasciam da exploração do espaço nas costas dos laterais do Flu e a 'linha burra' mal usada pela zaga.

Mundanças

O Bahia até voltou bem para a etapa final, mas a partir das entradas de Léo Gago no lugar de Diego Macedo, e de Marcos Aurélio no lugar de Emanuel Biancucchi, a equipe se desorganizou e viu o time carioca criar diversos contra-ataques perigosos, dos quais, em três oportunidades Marcelo Lomba salvou o Tricolor baiano com grandes defesas.

Antes do gol de empate, a melhor chance do time baiano aconteceu numa linda cobrança de falta de Emanuel Biancucchi, que passou raspando o ângulo direito de Diego Cavalieri.

Mas quando o Fluminense era melhor e tendia a fazer seu segundo gol a qualquer momento, o Bahia foi feliz numa cobrança de falta de Marcos Aurélio, que cruzou uma falta da meia-esquerda com força na área, e viu seu chute acabar no fundo das redes, após ninguém tocar na bola e Diego Cavalieri falhar.

O Flu pressionou e Lomba fez mais duas grandes defesas antes do fim. O Bahia quase virou, em nova falta de Marcos Aurélio, desta vez espalmada por Cavalieri. No fim, o 1 a 1 acabou justo, pelo que os dois times jogaram.

