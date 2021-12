Bahia e Vitória voltam a vencer pelo Brasileirão de Aspirantes

Bahia e Vitória voltaram a vencer na tarde desta quinta-feira, 24, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. As duas equipes, que se enfrentaram e empatara logo na partida de estreia, triunfaram nas duas partidas seguintes e ocupam posições confortáveis na tabela.

O Leão da Barra viajou até a cidade de São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, para visitar o Santos, no estádio 1º de maio. Logo aos 8 minutos, o atacante Hítalo marcou para o Rubro-Negro. Já no fim da partida, Alisson Santos fez ótima jogada e rolou para o meia Tássio, que tocou na saída do arqueiro santista, fechando o placar em 2 a 0 para o Vitória.

Já o Bahia também precisou viajar, mas para Santa Catarina, onde enfrentou o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Aos 10 do primeiro tempo, o time mandante abriu o placar com o atacante Marcelo Jr. No entanto, na etapa final, o volante Raniele e o atacante Dodô viraram para o Esquadrão, que venceu por 2 a 1.

Com o resultado, o Leão pulou uma posição na tabela de classificação, após derrota do Grêmio para o Fortaleza, e ocupa a 2ª posição do Grupo A, com sete pontos. O Tricolor também subiu para 2º lugar do Grupo B, com sete pontos, após empate do CRB com o Juventude.

As duas equipes baianas voltam a campo somente no dia 1º de julho. O Vitória encara o CRB, no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. Enquanto o Bahia recebe o Ceará, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

adblock ativo