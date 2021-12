Bahia e Vitória voltam a se enfrentar em Pituaçu

>>Tricolor pode ganhar reforços para o clássico

>>Sem guerreiro, Leão deve ter estreia de ídolo



Pituaçu não passou no teste, estampou A TARDE no dia seguinte ao primeiro Ba-Vi no local. Era abril de 1995 e o texto assim continuava, criticando o acesso e a saída do estádio: “Quem estava de carro teve de amargar mais de uma hora para livrar-se do engarrafamento após a partida e, antes, muitos motoristas preferiram deixar seus veículos bem distantes da praça, nos canteiros da Avenida Paralela”. (Clique na imagem para ver o retrospecto do clássico)

A situação, que agora será probida segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), também não encontrará eco em relação ao ‘conforto’ de tricolores e rubro-negros logo mais. “Muitos torcedores não quiseram ficar nas arquibancadas, preferindo lugares ‘mais aconchegantes’ nos morros que circundam o campo, alguns até assistindo ao jogo deitados”, destacou-se naquela mesma edição do jornal.

Graças às recentes obras no Roberto Santos, porém – com seis meses de atraso e 150% de rombo no orçamento inicial –, agora haverá espaço para todas as 32.157 pessoas aguardadas. E receber tal contingente de público será a verdadeira prova de fogo da arena, desde a festiva reinauguração.

Operação Ba-Vi – Pela primeira vez, a nova capacidade máxima do palco será avaliada. Expectativa extra para as diretorias do mandante Bahia e da Superintendência dos Desportos do Estado (Sudesb).

“Os portões abrirão uma hora antes do normal, às 13h, e as bilheterias não venderão ingresso no domingo, para evitar aglomeração”, ressaltava o coordenador-geral do estádio, Hélio Ferraro, antes de eles se esgotarem em apenas dois dias. A diminuição da quantidade de entradas, em comparação ao que vinha sendo divulgado há meses (32.400), deveu-se “à colocação dos assentos com 10 cm de distância de um para o outro”.



Ferraro aproveita para destacar o efetivo recorde de 993 policiais militares e que a fiscalização tanto dos estacionamentos irregulares quanto a dos cambistas será “mais rigorosa que de costume”. “Quem for preso em flagrante será encaminhado à delegacia que funciona na parte de dentro da arena”, anuncia.



Preocupados com uma movimentação talvez inédita nos arredores, moradores da vizinhança chegaram a montar um esquema especial de segurança, com cercas e funcionários exclusivos para além dos porteiros pré-escalados. Foi o caso do Condomínio Securitários e Contabilistas Rua-A, localizado exatamente na frente do “caldeirão”.



Mestre em planejamento de transporte urbano, Elmo Felzemburg conclui: “O estádio é muito bom, mas realmente faltou a passarela e a duplicação da Avenida Pinto de Aguiar. O que não se impede de dizer que a cidade está preparada, como já acontecia na Fonte Nova. Nos Ba-Vis ali, infelizmente, a solução era não passar naquela região”.

BAHIA X VITÓRIA

Bahia - Marcelo (Fernando); Patrício, Rogério, Nen e Rubens Cardoso (Ávine); Leandr, Elton, Léo Medeiros (H. Luiz) e Ananias; Beto e Reinaldo Alagoano. Técnico: Alexandre Gallo.

Vitória: Viáfara; Apodi., Thiago Gomes, Anderson Martins e Bosco (Luciano Almeida); Ramirez, Bida, Gláucio (Rafael Bastos) e Ramon; Nadson e Neto Baiano. Técnico: Mauro Fernandes.

Local: Pituaçu (Roberto Santos), às 17h.

Árbitro: Arilson Bispo da Anunciação.

