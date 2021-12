Bahia e Vitória veem horizonte mais promissor no 2º turno

Exercício maluco: como Bahia e Vitória terminariam o Campeonato Brasileiro caso mantivessem o aproveitamento que têm com seus atuais treinadores? A resposta é de animar os mais ingênuos: na Libertadores.

Loucura à parte, a dupla baiana vive um momento de esperança depois de um primeiro turno no qual sofreu à beça. Tanto que apenas neste fim de semana, com 19 rodadas decorridas, rubro-negros e tricolores puderam comemorar, juntos, triunfos das duas equipes.

O Vitória deu uma ótima guinada após a chegada do técnico Vagner Mancini, que, em três jogos, levou o time à conquista de sete pontos. Um aproveitamento de 78%, inferior só ao do líder Corinthians, que, hipoteticamente (e utopicamente) mantido durante o segundo turno inteiro, faria o Leão terminar a competição com 63 pontos – mais do que fizeram Atlético-MG, Botafogo e Atlético-PR, todos classificados à Libertadores via Brasileirão-2016.

Bahia inicia semana com dúvida na lateral Bahia inicia semana com dúvida na lateral

Do lado do Bahia, ainda sem um treinador definitivo anunciado, o interino Preto Casagrande comandou o elenco em um empate e um triunfo. Desempenho que deixa a equipe com 67% de aproveitamento sob sua batuta, abaixo apenas do geral de Corinthians e Grêmio. A repetição desse número em toda a segunda metade do campeonato faria o Esquadrão somar 61 pontos, o que lhe colocaria dentro do G-6, no quinto lugar, em 2016.

Mais relevante, porém, é ressaltar outros feitos recém-conquistados pela dupla Ba-Vi. Nenhum dos dois tinha vencido em casa durante o inverno soteropolitano. O Leão findou um jejum de seis partidas na última quarta-feira, com o 3 a 1 sobre a Ponte Preta. E o Tricolor deu cabo a uma sequência de cinco duelos sem triunfos neste domingo: 2 a 1 para cima do São Paulo.

Vitória ‘recontrata’ Carlos Anunciação Vitória ‘recontrata’ Carlos Anunciação

O domingo também foi dia de o Rubro-Negro alcançar, de forma inédita neste Brasileiro, duas vitórias consecutivas – graças ao 2 a 0 sobre o Flamengo, no Rio de Janeiro. Assim, subiu na tabela – uma pequena ascensão, de 19º para 18º – pela primeira vez em seis rodadas. E, na abertura do segundo turno, poderá deixar a zona de rebaixamento, chance que não tem desde a 15ª rodada. Para isso, tem de vencer o Avaí, sábado, às 19h, no Barradão, e torcer por tropeço do São Paulo com o Cruzeiro no domingo – outra concorrente, a Chapecoense só entra em campo na rodada no dia 23 de agosto.

O Esquadrão já estava fora do Z-4, e agora comemora uma distância de quatro pontos para ela, a maior desde a 15ª rodada. Pode até ingressar no Top 10 caso derrote o Atlético-PR no domingo, às 19h, em Curitiba.

“Se a gente tiver sempre disciplina tática, vamos vender caro qualquer resultado”, destacou Preto, sobre a melhora tricolor nas duas últimas partidas. “Temos que encarar o segundo turno assim, como fizemos na disputa desses nove pontos”, afirmou Mancini, comandante da reação rubro-negra.

adblock ativo