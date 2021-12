Bahia e Vitória tentam contratar reforços para zaga

O início do Baianão deixou claro que Bahia e Vitória têm uma urgência: a de contratar zagueiros para o restante da temporada. Ambos os times começaram o Estadual com apenas um defensor mais 'rodado' e com o elenco preenchido por garotos formados na base.

E esse tem sido realmente o foco das diretorias nos últimos dias. O Tricolor corre atrás de trazer por empréstimo Nathan, do Palmeiras, enquanto o Leão tenta repatriar o prata da casa Victor Ramos, que jogou em 2015 pelo mesmo Verdão.

Victor Ramos está de férias em Salvador. O Vitória quer contratá-lo, porém, esbarrou no alto salário do jogador, que ganha cerca de R$ 220 mil por mês no Monterrey (MEX), pelo qual tem contrato até 2017.

Interessado em ficar na Bahia, Victor já aceitou reduzir parte do salário. Sem espaço por lá, o clube mexicano aceita emprestá-lo sem custos para o Leão, mas não quer dividir os salários, pauta que ainda está em discussão. O martelo deve ser batido nos próximos dias.

Para o técnico Vágner Mancini, é importante ganhar opções. Além do experiente Guilherme Mattis e do garoto Ramón, que formam a dupla titular, o comandante só tem os recém-promovidos Vinícius e Josué no elenco.

Zaga tricolor

Já para Doriva, o que interessa é encontrar um titular. O time sofreu cinco gols em três jogos e já teve uma mudança na zaga: saiu Robson para a entrada de outro prata da casa, Éder.

O clube já manifestou o interesse de repatriar Lucas Fonseca, que jogou entre 2012 e 2014 no Tricolor. O problema é que o jogador ainda possui contrato com o Tianjin Teda, da China, e teria que rescindi-lo para defender o Esquadrão.

Por enquanto, o clube busca Nathan, 20 anos. Sem espaço, ele não foi inscrito para as disputas do Paulista e da Libertadores, e o Palmeiras busca um clube para que o prata-da-casa seja emprestado.

Segundo apurado, o empresário do atleta, Álvaro Cerdeira, chegou a oferecê-lo para o diretor de futebol tricolor, Nei Pandolfo, no mês passado, mas a negociação não andou. Na semana passada, porém, o Bahia teria procurado o Verdão. Detalhes da divisão de salários separam o acordo.

Nathan ganhou espaço em 2014, quando disputou 12 jogos da Série A sob o comando de Dorival Júnior. Com as contratações do ano passado, porém, perdeu espaço, e atuou em apenas quatro jogos.

*Colaborou Ricardo Palmeira

