Bahia e Vitória se enfrentam pelo Baiano Sub-20

O sábado será de clássico pelo Campeonato Baiano Sub-20. Bahia e Vitória se enfrentam no Estádio Cláudio Cajado, em Dias D´Àvila, às 16h, pela 4ª rodada da competição estadual, com o mando de campo do rubro-negro.

Mesmo com uma partida a menos, o Leão é o líder do Grupo 2, com quatro pontos em dois jogos disputados. Já o Esquadrão é terceiro colocado no Grupo 3, com seis pontos, em três partidas disputadas.

As equipes vêm de triunfos no torneio. Enquanto o Vitória derrotou o Bahia de Feira por 5 a 3, fora de casa, o Bahia bateu o Vitória da Conquista por 2 a 1, na Fonte Nova.

