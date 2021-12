Bahia e Vitória são rebaixados à Série B

O futebol baiano ficará sem representante na elite em 2015. Bahia e Vitória foram rebaixados na tarde deste domingo, 7, e disputarão um dos maiores clássicos do Páis na Série B.

Em uma situação menos complexa que a do arquirrival tricolor, o rubro-negro precisava apenas ganhar o Santos, no Barradão, e torcer contra o Palmeiras diante do Atlético-PR, em São Paulo, para permanecer na 1º Divisão, mas voltou a tropeçar em casa e foi derrotado por 1 a 0.

Já o Esquadrão que também precisava vencer o seu jogo diante do Coritiba, no Couto Pereira, e torcer para o rival Vitória e Palmeiras não ganharem na rodada chegou a ficar na frente do placar, mas levou a virada: 3 a 2.

O resultado que derrubou a dupla à Segundona saiu do empate do Palmeiras com o Atlético-PR por 1 a 1, na Allianz Arena. Ao lado de Bahia e Vitória, também foram rebaixados o Botafogo e o Criciúma.

A queda dos clubes baianos encerra um período de sete anos seguidos com pelo menos um representante do Estado na elite do futebol nacional. A última queda dos dois juntos aconteceu em 2005, quando foram rebaixados para a Série C. A dupla Ba-Vi voltou à Série A no ano de 2013. Foram 11 anos sem disputar um clássico na 1º Divisão.

