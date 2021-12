Bahia e Vitória retornam de jogos da Copa do Brasil no mesmo voo para Salvador

Após os jogos da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 13, tricolores e rubro-negros dividiram o mesmo voo que com destino para Salvador na manhã desta quinta, 14.

Por meio do Twitter, o Bahia publicou uma foto da delegação no avião, e logo ao fundo da imagem é possível ver a delegação do Vitória. O Bahia voltou de Rio Branco, Acre, com um empate na bagagem, porém, o suficiente para classificar o tricolor para a segunda fase da Copa do Brasil. Já o Vitória não conseguiu trazer aquela 'lembrancinha' do Maranhão para os torcedores rubro-negros. O Leão foi eliminado da competição após sofrer dois gols a zero do Moto Club.

O Vitória já tem a próxima competição a disputar, pela Copa do Nordeste, no sábado, 16, enfrenta o Ceará no Barradão. O Bahia tem pela frente confronto válido pelo Campeonato Baiano e viaja ao interior para enfrentar o Vitória da Conquista, no domingo, 17.

🛫 Última etapa da volta pra casa! Encerrado o jogo no início da madrugada, elenco jantou no hotel e deixou Rio Branco às 4h. Grupo fez escala em Brasília e agora inicia o último voo, sem dormir, mas classificado #Bahia88 pic.twitter.com/EueVjzKeMV — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 14 de fevereiro de 2019

