Bahia e Vitória lideram seus grupos no Baiano Sub-20

A dupla Ba-Vi manteve a liderança de seus grupos na sexta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano Sub-20, realizada no domingo, 9.

Na preliminar do time profissional, o Leãozinho empatou com o Feirense em 1 a 1 no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. O Leão lidera o Grupo 2 com oito pontos conquistados.

Já o Esquadrãozinho derrotou o Jacuipense por 2 a 1 , na Arena Fonte Nova, com gols de Jeam e Paulo Henrique. O tricolor continuou na ponta do Grupo 3, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Bahia de Feira no sábado, 15, às 15h, no CT Manoel Tanajura, enquanto o tricolor sai para duelar com o Vitória da Conquista, no domingo, 16, às 13h45, no estádio Lomanto Júnior.

adblock ativo