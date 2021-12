Bahia e Vitória lideram a Segundona pela primeira vez

Pela segunda vez nesta Série B-2015, Vitória e Bahia estão juntos no desejado G-4. Porém, melhor do que na 13ª rodada, desta vez ocupam o topo da Segundona, aplicando a dobradinha do futebol baiano na competição: Vitória em primeiro e Bahia em segundo na tabela.

A dobradinha é inédita. Há dez anos, ambos disputavam pela primeira vez a Série B juntos. Naquela edição de 2005, a dupla não conseguiu ocupar as primeiras posições. Pior: ambos acabaram, no final do ano, caindo juntos para a Série C. Nem precisa bater na madeira três vezes. Este ano promete metas mais ambiciosas do que um rebaixamento.

Desta vez, ambos podem sonhar mais. Além de buscar o acesso, o título aparece como meta bem alcançável, mesmo com mais 21 rodadas pela frente. Se a competição está marcada pelo equilíbrio, a disputa pessoal entre Vitória e Bahia fortalece tal afirmação. O Leão só está à frente do rival graças ao terceiro critério de desempate: gols pró.

Ambos possuem o mesmo número de pontos (31), de vitórias (9) saldo de gols igual (10), mas o Rubro-Negro fez um gol a mais que o rival Esquadrão (26 a 25). Para que a dobradinha dure até o final da temporada, nada melhor que um aprender com o outro.

No lado do Vitória, a campanha fora de casa tem sido crucial para alcançar a liderança. Na competição em que apenas o ABC tem um desempenho superior a 50% atuando como visitante, os 45% de rendimento do Vitória merecem a atenção do rival. O último triunfo, contra o Ceará, em Fortaleza, colocou o time com 35% dos seus pontos conquistados como visitante. O Bahia não passou dos 29%.

Outro aspecto também determinante para que o Vitória chegasse à liderança é o calibre ofensivo. O Vitória gaba-se de ter o ataque mais positivo da competição pela sexta rodada consecutiva. Na disputa específica, está empatado com o Sampaio Corrêa.

Mandante de aço

Se o Vitória está bem fora, o Bahia sobra no aspecto mando de campo. Com 91% dos pontos disputados em casa conquistados, o Esquadrão só perde para o América-MG como mandante. Apenas dois pontos escaparam do Bahia diante de sua torcida, no empate contra o Botafogo. O Leão deixou sete pontinhos preciosos serem perdidos no Barradão.

O poder do Bahia em casa não se limita a um desempenho ofensivo. Fazer gol no Tricolor é um desafio. Nos oito jogos diante do seu torcedor, o time baiano levou apenas três gols. Uma média de 0,3 tentos sofridos por jogo em casa. Só Mogi Mirim, Botafogo e Boa conseguiram furar o bloqueio. A título de comparação, vale lembrar que o Vitória levou oito gols no Barradão, chegando à média de 0,8 por jogo em sua casa.

Se o líder é bom fora e o vice-líder é melhor diante do seu torcedor, a rodada de amanhã promete manter esta dobradinha baiana. O Leão encara o Luverdense, na Arena Pantanal, enquanto o Esquadrão recebe o Náutico. Em caso de dois triunfos, a ponta vai ficar com aquele que vencer com maior folga.

Desfalques no Leão, repetição no Bahia

Para o jogo diante do Luverdense, amanhã, o Leão terá três desfalques. Suspensos pelo terceiro amarelo, Marcelo Mattos e Rhayner estão fora, enquanto o goleiro Fernando Miguel, com suspeita de lesão muscular, voltou para Salvador. No Bahia, pela primeira vez o técnico Sérgio Soares poderá repetir uma escalação em jogos consecutivos. Do grupo que goleou o Boa, ninguém está suspenso ou machucado para pegar o Náutico, também amanhã

