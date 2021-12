Bahia e Vitória já se enfrentaram 12 vezes no Dia das Mães

O Bahia e o Vitória se enfrentam neste domingo, 8, para decidir a final do Baianão. Mas o clássico já foi realizado outras 12 vezes no Dia das Mães. No histórico dos Ba-Vis, as mamães rubro-negras tiveram mais o que comemoras. Nos 12 duelos realizados nesta data festiva, o Vitória ganhou seis vezes, contra três triunfos do Bahia e três empates.

Confira a história dos Ba-Vis no dia das mães:

Bahia 1x0 Vitória 11/05/1947, Campo da Graça. 1º turno do Baiano. Gol: Luiz Viana

Bahia 1x0 Vitória 11/05/1969, Fonte Nova. Amistoso. Gol: Artur

Bahia 0x1 Vitória 13/05/1973, Fonte Nova. 1ª fase do 2º turno do Baiano. Gol: André Catimba

Vitória 0x2 Bahia 11/05/1986, Fonte Nova. Final do 2º turno do Baiano. Gols: Bobô e Nenê

Vitória 4x1 Bahia 14/05/1995, Barradão. 2º turno do Baiano. Gols: Ramon (2), Flávio e Adoilson (Vitória); Lima (Bahia)

Vitória 1x0 Bahia 11/05/1997, Barradão. 2º turno do Baiano. Gol: Eliomar

Bahia 0x1 Vitória 13/05/2001, Fonte Nova. 1ª fase do Baiano. Gol: Leandro

Vitória 2x2 Bahia 12/5/2002, Barradão. Jogo da volta da final da Copa do Nordeste. Gols: Robson Luiz e Fernando (Vitória); Nonato (2) (Bahia)

Bahia 0x1 Vitória 14/5/2006, Fonte Nova. Semifinal do 2º Turno do Baiano. Gol: Jean

Bahia 3x3 Vitória 13/5/2012, Pituaçu. Final do Baiano. Gols: Fahel, Gabriel e Diones (Bahia); Neto Baiano (2) e Dinei (Vitória)

Bahia 3x7 Vitória 12/5/2013, Arena Fonte Nova. Final do Baiano. Gols: Fernandão (2) e Adriano (Bahia); Dinei (4), Maxi Biancucchi, Fabricio e Gabriel Paulista (Vitória)

Bahia 1x1 Vitória 11/5/2014, Arena Fonte Nova. Série A. Gols: Souza (Vitória) e Pará (Bahia)

