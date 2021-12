Bahia e Vitória já miram Libertadores

A empolgação transborda a racionalidade. O Campeonato Brasileiro sequer atingiu um quarto da sua totalidade - o que só acontecerá na 9ª rodada - e já há quem proclame a possibilidade de Bahia e Vitória ingressarem conjuntamente na Libertadores da América do ano que vem.

O momento, de fato, inspira delírios continentais dessa envergadura. No retrato de momento da tabela, o Bahia está na terceira colocação com 11 pontos somados, enquanto que o Vitória ocupa o quarto posto (com um jogo a menos que o rival), com 10.

Em termos de aproveitamento, os números da dupla Ba-Vi se mostram compatíveis com a média histórica das equipes que garantiram vaga no torneio sul-americano.

Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro de pontos corridos passou a ser disputado com 20 clubes - no mesmo molde do formato atual - os quarto colocados (últimos a fisgarem a vaga da Libertadores) alternaram entre 53 e 58% de aproveitamento.

A menor vantagem percentual foi do Fluminense, em 2007, com 61 pontos. Quem teve que suar mais a camisa para atingir uma vaga no certame continental foi o São Paulo, ano passado, ao marcar 66 pontos. (veja relação completa na tabela acima).

Para o Bahia, estar no G-4 é um feito inédito na história dos pontos corridos.

Até este ano, o clube jamais havia sequer ultrapassado a faixa dos 10 primeiros colocados desde que regressou da Série B, em 2010.

"Ainda estamos em formação, no começo do trabalho. Mas nós queremos muito e vamos longe", disse o técnico do Bahia, Cristóvão Borges.

Sobre as chances reais do Bahia terminar o Brasileiro com uma vaga na Libertadores, Cristóvão preferiu manter os pés no chão. "Isso vai depender do quanto eu conseguir completar um plantel forte e com regularidade", pontuou.

Confiança - No Vitória, os jogadores não acham exagero em buscar um lugar entre os quatro primeiros no final do ano. Para o meia Renato Cajá, é uma meta em que todo grupo acredita.

"Estamos felizes no G-4 e vamos manter isso. A confiança vai aumentando e quanto mais a gente ficar lá, melhor. É um campeonato difícil e a gente não é cotado para ficar entres os quatro. Porém, vamos contra todos e acreditamos na vaga da Libertadores", sonhou.

A possibilidade cresce com a confiança do técnico Caio Júnior, que já conseguiu tal feito com o Paraná, em 2006. Vale lembrar que o Leão está no G-4 há cinco rodadas, repetindo a boa fase de 2008, quando também tinha acabado de retornar à elite.

Sobre o rival no G-4, os atletas rubro-negros enxergam com bons olhos, principalmente para surpreender os mais pessimistas que acreditavam no rebaixamento de ambos.

"O importante da dupla Ba-Vi é a concentração no início da competição. Os times baianos estão focados. Por isso os dois clubes estão bem na tabela. É importante vencer em casa e estamos fazendo isto. Se perder, a gente vai começar a cair e não queremos isto. Só pensamos no triunfo", disse Cajá.

