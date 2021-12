Bahia e Vitória iniciam decisão pelo título do Baianão

O Bahia cambaleou durante a fase de grupos, mas liquidou o Juazeiro na semifinal. Já o Vitória chegou com moral após ficar em segundo lugar na chave e derrotar, com sobra, o time de melhor campanha no Baianão 2013, a Juazeirense. E, como era esperada, deu a lógica: a dupla Ba-Vi medirá forças no primeiro jogo da final neste domingo, 12, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O tricolor busca o bicampeonato após levantar a taça em 2012 e manter a hegemonia no torneio - são 44, contra 26 do rival. O Leão, por sua vez, tenta manter a escrita de maior campeão baiano do século 21 e conquistar seu nono título de desde 2001.

Segundo o retrospecto recente, o Esquadrão tem um tabu de dois anos sem vencer o rival. Nos dois últimos duelos, o Leão derrotou o Bahia, em partidas válidas pela segunda fase - inclusive na partida de inauguração da nova Arena, quando o Vitória derrotou por 5 a 1. O último triunfo do tricolor foi em fevereiro de 2011, por 2 a 0 na primeira fase da competição.

Durante a última partida do Bahia, válida pela Copa do Brasil, o time foi derrotado fora de casa pelo Luverdense-MT, mas em compensação teve os jogadores considerados titulares poupados para a partida final. O Leão conta com o retrospecto positivo e a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter um melhor desempenho durante a fase de grupos.

O primeiro duelo será com mando de campo do Bahia e 90% dos ingressos foram disponibilizados para a torcida tricolor. Desfalque certo na torcida serão as caxirolas, que teve o uso suspenso durante a partida.

O instrumento criado por Carlinhos Brown foi vetado pela Polícia Militar em razão dos protestos do último Ba-Vi, no dia 12 de abril, quando a torcida do Bahia arremessou as caxirolas no gramado da Arena Fonte Nova.

No Bahia - Joel Santana optou não relacionar o time titular na última partida do Esquadrão, na quarta, e escalou o time reserva contra o Luverdense-MT pela Copa do Brasil. Com isso, teve mais tempo para trabalhar a equipe que disputa o clássico de domingo.

As únicas dúvidas estavam por conta de Zé Roberto e Fernandão, que não treinaram durante a semana, mas estão recuperados e vão para a partida. As ausências no Esquadrão serão os atacantes Obina e Souza e o meia Jéferson, todos se recuperando de lesão.

Joel não fez mistério durante os treinamentos e, se não ocorrer mudança de última hora, o time entrará em campo com os três volantes (Fahel, Toró e Diones), com Anderson Talisca armando as jogadas. O time que entrará em campo deverá ser o mesmo que bateu o Juazeiro.

No último coletivo antes do confronto, o treinador corrigiu detalhes de posicionamento e ajustou os últimos detalhes da equipe. O time treinou neste sábado, 11, e encerrou a preparação para o duelo.

No Vitória - Do lado rubro-negro, o técnico Caio Júnior ainda tem dúvidas para escalar a equipe. O lateral Nino Paraíba não treinou durante a semana com dores no músculo adutor da coxa. Mesmo assim, o camisa 2 do Leão foi relacionado para o jogo e pode entrar em campo no primeiro jogo da final.

Caso o titular não tenha mesmo condições de jogo, o volante Cáceres ou o zagueiro Gabriel Paulista podem ser improvisados no setor. Se Gabriel for escalado para a lateral, Fabrício completará a dupla de zaga com Victor Ramos. Se Cáceres for improvisado como ala, Neto Coruja entra no meio campo, formando a dupla de volantes com Michel. O reserva imediato da lateral direita, Marcos, ainda se recupera de uma grave lesão no joelho.

Desfalque certo é o volante Luís Alberto. O meia não se recuperou de dores na panturrilha e não terá condições de jogo para este domingo. A lesão, inclusive, deixou o camisa 8 fora da última partida do Leão, no segundo jogo da semifinal contra a Juazeirense.

A boa notícia no Vitória é a liberação de Victor Ramos. O julgamento do zagueiro foi adiado no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e Caio poderá utilizá-lo nos dois jogos da final. O time treinou na manhã deste sábado, 11, e segue concentrado desde a sexta-feira.

adblock ativo