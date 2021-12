Bahia e Vitória homenageiam Salvador e trocam provocações

O clima em Salvador nesta terça-feira, 29, é de festa, afinal, a cidade completa 467 anos de fundação. E o aniversário da capital baiana foi lembrado pelos dois principais clubes do estado: Bahia e Vitória celebraram a efeméride com publicação em seus respectivos sites oficiais. Porém, a homenagem não poderia deixar de ser acompanhada com uma boa pitada de provocação entre os times, que somente a dupla BaVi é capaz de protagonizar.

O Tricolor desejou "Parabéns, Mainha!" e lembrou que há 56 anos o clube conquistava a sua primeira estrela. "Salvador é Bahia! O Bahia é Salvador", destaca o trecho do texto divulgado pelo clube. Já o torcedor que acessa o site do Rubro-Negro vê de cara a imagem do Elevador Lacerda, como cartão postal, com a mensagem: "Ô vei, Salvador tá fazeno 467 anos. Mas tá em cima, pareceno com o Vitória".

