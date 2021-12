Bahia e Vitória ficam no zero na 1ª partida da final do Baiano Sub-20

Terminou sem gols a primeira partida da final do Campeonato Baiano Sub-20. Vitória e Bahia se enfrentaram no Barradão, nesta quarta-feira, 16, e ninguém saiu em vantagem.

Isso porque a vantagem de melhor campanha — que é do Bahia — influencia apenas no mando de campo do jogo da volta, que será em Pituaçu, na próxima terça-feira. Em caso de resultados iguais, a decisão do Estadual vai para a disputa de pênaltis.

Bahia e Vitória se alternam como campeões do Baianão Sub-20 desde 2013. Naquele ano, em 2015 e em 2017, deu o rubro-negro; em 2014 e 2016, o Bahia ficou com o título. Se conquistar a taça nesta temporada, o Leão empata com o tricolor em número de títulos. Hoje, está 17 a 16.

