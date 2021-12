Bahia e Vitória ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo, 10, na Arena Fonte Nova, no segundo clássico da temporada, o primeiro pelo Campeonato Baiano.

A próxima partida do Esquadrão será na quarta-feira, 13, às 19h30, contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste. Já o Leão volta a jogar na quinta, 14, fora de casa, contra o Confiança, também pela Copa do Nordeste.

Jogo

O Bahia tomou a iniciativa da partida, como já era esperado. Gilberto saiu da grande área, fez ótimo lançamento e encontrou Arthur nas costas do lateral Juninho. O camisa 98 chutou e Ronaldo defendeu. Nino pegou o rebote, finalizou e outra vez o jogador do Vitória salvou.

Antes disso, em cobrança de falta de Shaylon, o atacante Neto Baiano foi tirar e quase jogou contra o próprio patrimônio.

Bahia e Vitória ficam no empate sem gols na Arena Fonte Nova | Foto: Divulgação/ATarde

Douglas, de longe, também tentou fazer o dele. O volante soltou uma bomba de longe e a bola passou muito próxima ao poste.

No segundo tempo, com menos de 5 minutos, o goleiro Ronaldo salvou o adversário novamente. Arthur cruzou e Ramires, de cabeça, não comemorou o gol graças ao desvio do camisa 1. Pouco depois, pela direita, Nino cruzou e Ramires foi travado pelo zagueiro Edcarlos, dentro da área, na hora do arremate.

Como na etapa inicial, o volante Douglas bateu forte, aos 13, e mandou por cima da meta. Flávio fez o mesmo no minuto seguinte, após roubada de bola no campo defensivo.

O Bahia outra vez chegou com perigo aos 20. Flávio tabelou com Arthur, foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para área. Ramires passa atrasado, e depois Moisés aparece, sem pontaria, jogando para fora.

