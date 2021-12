Bahia e Vitória fazem mistério para o clássico deste domingo

Mistérios rondam os centros de treinamentos de Bahia e Vitória antes do primeiro Ba-Vi deste Brasileirão, no domingo, 2, às 16h, no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão. E as indefinições estão nas escalações das equipes antes do 6º embate entre elas em 2017. Desta vez, porém, com os dois times na zona de rebaixamento.

A semana foi ‘cheia’ pela primeira vez para Gallo e Jorginho, que fecharam os treinamentos e esconderam o jogo antes da bola rolar. Nesse clima de suspense e indefinição, o Rubro-Negro deve levar a campo praticamente o mesmo time que atuou nas últimas rodadas.

Sem poder contar com o zagueiro Fred, lesionado, a primeira opção deve ser Ramon, que tornou recentemente de empréstimo e que já substituiu o titular no 2º tempo da partida diante do Atlético-PR. Outra opção é Alan Costa, que perdeu espaço com a chegada de Gallo e não vem jogando.

Já no meio, o armador Yago deve começar jogando ao lado de Gabriel Xavier, assim como na última partida. Na ocasião, David foi para o banco de reservas. O que deixa o clima ainda mais incerto é que, no jogo anterior ao do Furacão, contra o Santos, foi o contrário: o meia foi para o banco e David assumiu a titularidade.

O que pesa nessa disputa entre os dois é a versatilidade de Yago, que pode atuar como volante e como meia, o que permite ao técnico fazer alterações táticas no decorrer do jogo sem precisar queimar substituições. Por se tratar de um clássico, existe a possibilidade de o técnico colocar um time mais conservador em campo, o que justificaria a escalação de Yago.

O comandante Gallo, entretanto, vai deixar para o último instante para revelar o time que entra em campo no clássico. “A gente até por respeito que tem por nosso adversário não vai revelar o time, mas os atletas já sabem, nós já treinamos dois dias [o time titular]. Eu gosto de antecipar para o atleta quem vai entrar, ainda mais para um clássico com a dimensão do Ba-Vi”.

Três dúvidas no Bahia

Pelo lado do Esquadrão, as dúvidas são em três posições: para a vaga do zagueiro Lucas Fonseca, suspenso; para o lugar do volante Edson, punido com cinco jogos pelo STJD; além da indefinição no meio de campo entre Vinícius e Régis – artilheiro tricolor na temporada, com 11 gols.

Em coletiva, nesta sexta-feira, 30, o técnico Jorginho deixou em aberto a escalação ou não de Régis. “A única preocupação que a gente tem é o tempo que ele ficou parado e a intensidade que será esse jogo. Ainda não decidimos em relação a isso, tem a possibilidade de ele jogar, mas também tem a chance de Vinícius começar o jogo”.

Uma outra opção para a posição seria o colombiano ‘Speed’ Mendoza, que já atuou nessa posição no empate em 0 a 0 com o Coritiba. O trio de ataque, porém, não deve ser alterado.

Outro mistério entre os onze titulares é para a vaga de Edson. A tendência é que o volante Juninho, substituto natural, comece jogando. Mas na última partida, contra o Flamengo, o técnico escalou Matheus Salles na posição e coloca um ponto de interrogação na escalação.

Na zaga, a tendência é que Rodrigo Becão assuma a vaga do lesionado Lucas Fonseca. Quem corre por fora é Éder, que não tem sido utilizado por Jorginho.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

