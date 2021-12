Bahia e Vitória estreiam contra grandes no Brasileirão 2018

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, na tarde desta segunda-feira, 5, a tabela com os jogos do Campeonato Brasileiro de 2018. Destaque para o Bahia, que enfrentará, logo de cara, os rivais nos títulos nacionais de 1959 (Santos) e 88 (Internacional).

A estreia será contra o Colorado, fora de casa. O encontro ainda tem a data a ser definida, mas ocorre entre os dias 14 (sábado) e 16 (segunda) de abril. Depois, o Tricolor de Aço pega o Santos, em casa, entre os dias 21/4 e 23/4.

Já o Vitória começará a disputa do Brasileirão da mesma forma que terminou no ano passado: contra o Flamengo, dentro de casa. A torcida é para que o resultado seja diferente, já que o Leão foi batido na ocasião por 2 a 1. Na rodada seguinte, o rubro-negro vai a Belo Horizonte, onde encara o Atlético-MG.

Neste Brasileiro, teremos a interrupção para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Assim, o certame nacional será parado na rodada 12 – que se encerra em 14 de junho, mesmo dia em que a bola rola pelo Mundial. Os jogos só retornam um mês depois, em 18 de julho.

Assim, o Ba-Vi, agendado para a 14ª rodada, ocorrerá após a final da Copa. O primeiro clássico terá o Bahia como mandante, entre os dias 21 e 22 de julho. Já o segundo encontro será na 33ª rodada, com mando do Leão, entre as datas 10 e 11 de outubro.

Sem inovação

O Brasileirão-2018 não terá árbitro de vídeo. O recurso foi vetado pela maioria dos clubes da Série A, durante reunião realizada na sede da CBF.

Alguns clubes, como o Vitória, eram a favor da tecnologia, mas se posicionaram contra a exigência da CBF de que os times dividissem os custos, estimados em R$ 30 mil por partida. No total, 12 clubes votaram contra. Outros, como o Bahia, se posicionaram a favor, mesmo com os custos.

Outras decisões tomadas foram o uso da grama sintética – como faz o Atlético-PR – e a permissão da ‘venda’ de mandos de campo, desde que o visitante concorde, assim como a federação à qual o mandante é filiado. E ela não poderá acontecer nas últimas cinco rodadas do campeonato.

