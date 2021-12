Bahia e Vitória estreiam com goleadas na Copa 2 de Julho

A Copa 2 de Julho começou neste fim de semana e as equipes sub-15 de Bahia e Vitória estrearam com o pé direito e aplicaram goleadas sob seus adversários na primeira rodada. Na segunda rodada, novo triunfo da dupla baiana.

O Vitória, na sua estreia, enfrentou o Juazeiro pelo grupo B e goleou o seu adversário por 9 a 0, no sábado, 29, no CT do Barradão. Pela segunda rodada, disputada neste domingo, 30, a vítima do Leão foi a equipe norte-americana Brausa, que levou 5 a 0, no Barradão.

Pelo grupo A, o Bahia amassou o Santarém por 7 a 0 na sua estreia, no sábado. Já na segunda rodada, no domingo, o Tricolor aplicou 5 a 0 no Colo Colo, no Estádio Pituaçu. O Bahia é o líder do grupo.

O Esquadrão volta a campo nesta terça-feira, feriado 2 de julho, às 14h, no Estádio de Pituaçu, para enfrentar o Galícia, em partida válida pela 3ª rodada. O Leão da Barra também volta a jogar na terça-feira e enfrente o Grapiúna, no Barradão, também pela 3ª rodada.

