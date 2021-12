Bahia e Vitória conhecem seus grupos na Copa do Nordeste

Estão confirmados os quatro grupos da Copa do Nordeste de 2014. Em evento realizado na noite desta terça-feira, 8, no Espaço Unique, em Salvador, Bahia e Vitória conheceram os seus adversários da primeira fase da competição, que terá início no dia 12 de janeiro.

O Leão, primeiro nordestino no ranking da CBF, será o cabeça-de-chave do Grupo 1 e será acompanhado por América de Natal, River Plate (SE) e Sergipe. O Esquadrão, que ocupa a mesma função do Vitória, só que no Grupo 2, enfrentará Santa Cruz, CSA e Vitória da Conquista na fase inicial (confira abiaxo).

Ao contrário da edição do ano passado, o sorteio - que teve as presenças ilustres de Bobô e Ronaldo Angelim na escolha das bolinhas - não impediu que houvesse o encontro de clubes do mesmo estado já na primeira fase. Desta forma, haverá duelo entre sergipanos (Grupo 1), baianos (Grupo 2) e pernambucanos (Grupo 4) já de cara. Dos três, apenas o último é um verdadeiro clássico: Sport x Náutico.

Como os participantes são definidos pela posição nos Estaduais, a ausência de alguns clubes tradicionais foi sentida, como a do Fortaleza, a do Confiança e a do ABC. Curiosamente, o atual campeão, o Campinense, não estará na disputa, justamente pela posição no último Estadual. Treze e Botafogo defenderão a conquista da Paraíba nesta edição. Vale relembrar que o campeão do torneio terá vaga assegurada na Copa Sul-Americana de 2014.

O presidente da CBF, José Maria Marin, esteve presente no evento. O campeão da competição terá direito a uma vaga da Copa Sul-Americana em 2014.

Veja os quatro grupos da Copa do Nordeste de 2014:

Grupo A: Vitoria, América-RN, River Plate e Sergipe.

Grupo B: Bahia, Santa Cruz, CSA, Vitória da Conquista.

Grupo C: Ceará, CRB, Treze-PB e Potiguar.

Grupo D: Sport, Nautico, Guarany-CE e Botafogo-PB.

