Bahia e Vitória conhecem rivais para quartas do Nordestão

O sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 20, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, definiu os adversários da dupla Ba-Vi na Copa do Nordeste 2015.

A segunda fase da competição vai marcar reencontros entre clubes que estavam no mesmo grupo: Bahia x Campinense e Vitória x América-RN. Os outros jogos das quartas serão entre Ceará x Salgueiro e Fortaleza x Sport.

O primeiro encontro será realizado na próxima quarta, 25. Os times baianos jogam fora de casa. A partida de volta será realizada no dia 29 de março, em Salvador. Por conta do chaveamento das quartas, o clássico Ba-Vi só poderá ocorrer na decisão.

O tricolor, que tem a segunda melhor campanha da competição, enfrentou a equipe de Campina Grande na última quarta, 18. Na ocasião, o Esquadrão cedeu o empate no apagar das luzes, resultado que garantiu a classificação do time paraibano. Na estreia, o time comandado por Sérgio Soares venceu por 1 a 0. Se avançar à semifinal, o Bahia vai enfrentar o vencedor do confronto entre Sport e Fortaleza.

Já o Vitória, detentor da melhor campanha da primeira fase, vai pegar o América-RN. O Leão jogou com o clube potiguar em duas oportunidades. Na primeira, o rubro-negro bateu por 3 a 1 e, na partida de volta, por 2 a 1. Caso se classifique, o rival sairá do jogo entre Ceará x Salgueiro (PE).

