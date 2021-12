Bahia e Vitória conhecem adversários no Baianão 2015

Faltando dois meses para o início do Baianão 2015, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, na noite de segunda-feira, 1º, a tabela completa da fase inicial da competição deste ano. A primeira rodada será realizada no dia 1º de Fevereiro.

Mesmo com local de sete jogos indefinidos, pois alguns estádios ainda passarão por novas vistorias técnicas da Polícia Militar e bombeiros, as equipes já conhecem seus adversários e as datas dos duelos [veja tabela completa abaixo].

O atual campeão Bahia vai estrear fora de casa, contra o Vitória da Conquista, no Lomanto Júnior (Lomantão). Já o Vitória, vice-campeão de 2014, dá a largada contra o Bahia de Feira, no Manoel Barradas (Barradão). No outros jogos, o Serrano encara Feirense, o Jacobina enfrenta Galícia, o Jacuipense pega Juazeirense e a Catuense duela contra Colo-Colo.

Como a primeira fase terá apenas jogos de ida, o Ba-Vi será no Barradão, dia 1º de março.

