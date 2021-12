Bahia e Vitória conhecem adversários na Copa do Nordeste e podem se encontrar na semifinal

Os confrontos das quartas-de-final da Copa do Nordeste, que começam na próxima quarta-feira, dia 29, foram decidos depois de sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 24, na sede da CBF. Os duelos serão: Vitória x River-PI, Bahia x Sergipe, Sport x Campinense e Santa Cruz x Itabaiana.

Caso os times baianos passem, se enfrentam em uma das semifinais da competição, já que ficaram do mesmo lado da chave de quartas-de-final. O mesmo acontece com os rivais de Recife. Mas para isso, terão que derrotar seus adversários nas quartas.

Como Bahia e Vitória conseguiram a classificação entre os quatro melhores da primeira fase, terão a vantagem de jogar as partidas de volta em casa.

Na quarta-feira, 29, o Tricolor de Aço vai até o Batistão, em Aracaju, enquanto o Rubro-negro baiano joga no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Sport joga no estádio Amigão, em Campina Grande, enquanto o Santa Cruz vai até o estádio Etelvino Mendonça, na cidade de Itabaiana, interior de Sergipe.

Histórico

Esse será o primeiro confronto entre e Bahia e Sergipe, desde 2013, quando a Copa do Nordeste passou a ser organizada pela CBF. Mas nessa temporada, os times rivalizaram pela Copa do Brasil. O Tricolor se deu e bateu o Alvirrubro no Batistão por 2 a 0.

Vitória e River-PI também nunca se enfrentaram neste novo modelo da competição.

Confira os jogos de ida (29/03):

Sergipe x Bahia

River-PI x Vitória

Campinense x Sport

Itabaiana x Santa Cruz

Confira os jogos de volta (02/04):

Bahia x Sergipe

Vitória x River-PI

Sport x Campinense

Santa Cruz x Itabaiana

