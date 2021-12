Bahia e Vitória conhecem adversários da Copa Votorantim

O mês de janeiro será de bola rolando para a base do futebol brasileiro. Além da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá início no dia 3 de janeiro, Bahia e Vitória também participarão da Copa Brasil de Futebol Júnior - Copa Votorantim - disputado pela caterogia Sub-15, a partir do dia 16.

E nesta sexta-feira, 13, foram sorteados os quatro grupos com quatro times cada, que vão brigar entre si por duas vagas na chave.

O Vitória caiu no Grupo A, ao lado de São Paulo, Vasco e Internacional. Já o Bahia for sorteado no Grupo C, junto com Corinthians, Botafogo e Coritiba.

Diferente do futebol profissional, as partidas do Sub-15 têm 30 minutos. Caso haja empate durante o mata-mata, a prorrogação será de 10 minutos cada tempo.

A Copa Votorantim é disputada desde 1991 e o Vitória tem um título no cartel, conquistado na edição de 2000. O Bahia acumula dois vice-campeonatos, caindo nas duas finais para o São Paulo, no ano de estreia do torneio e em 2013.

adblock ativo