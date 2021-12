Bahia e Vitória chegam à final do Baianão com fé na bagagem

Recordista de títulos do Baianão, com 46, atual bicampeão e detentor da vantagem do empate na soma dos 180 minutos da final deste ano, o Bahia terá de encarar uma dupla de peso hoje, a partir das 16h, no Barradão, pelo duelo de ida da final.

O zagueiro Victor Ramos e o meia Leandro Domingues encarnam a força de um Vitória que tenta reagir na década atual. Os dois somam quase o dobro de títulos baianos dos atuais titulares do Bahia, que, juntos, levantaram quatro taças. A explicação é que o Esquadrão, após o fracasso na Série B do ano passado, trocou toda a sua equipe titular.

Dos 11 escalados para hoje, o goleiro Marcelo Lomba, que retornou da Ponte Preta, time pelo qual atuou emprestado em 2015, foi destaque nos títulos de 2012 e 2014. Na segunda conquista, o zagueiro Lucas Fonseca, que passou a última temporada na China, participou como reserva. O mesmo ocorreu em 2015 com o volante Feijão, que depois foi emprestado ao Atlético-GO.

O Leão iniciou o século XXI com 18 estaduais. Hoje, tem 27, pois, dos últimos 15, faturou nove, contra quatro do arquirrival (Colo Colo e Bahia de Feira ganharam os outros). Victor foi campeão como reserva em 2008 e titular em 2009. Na volta ao clube, foi novamente titular na conquista de 2013, marcada por duas goleadas em Ba-Vis: 5 a 1 na inauguração da Arena Fonte Nova, na fase de classificação, e 7 a 3 no duelo de ida da final.

Sete parece ser o número mágico do Vitória. Ele representa também a soma de títulos baianos das duas referências do atual plantel, já que Leandro conquistou quatro (2003, 2004, 2005 e 2009) em outras passagens pelo clube.

Sete é ainda a quantidade de Ba-Vis em que o Rubro-Negro está invicto. Sua última derrota foi o 2 a 0 do jogo de ida da final de 2014. Para a decisão deste ano, o meia, que nunca perdeu uma final para o Bahia (seu único estadual perdido foi o de 2006, para o Colo Colo), comenta: "Nosso elenco é forte e somos um time de Série A, o que aumenta nossa motivação e responsabilidade. A expectativa é muito boa".

O zagueiro completa, lembrando que seu retrospecto também é bom, pois ganhou três dos quatro Baianos que disputou (perdeu em 2012). "Sempre tive bons desempenhos nos estaduais e isso me deixa confiante. O grupo está muito motivado para estas finais, que serão bem equilibradas. Estamos trabalhando muito para dar mais uma alegria ao torcedor do Vitória".

Números de peso

Graças, principalmente, a Victor e Leandro, a provável escalação do Leão deve ter 10 taças (Vander conquistou as de 2012, pelo Bahia, e 2013, pelo Vitória, e Kieza a de 2015, pelo Bahia) contra quatro do rival.

Lomba contra-argumenta, lembrando que, a favor do Bahia, pesa ter vencido três dos últimos quatro campeonatos. "Em 2012, vivíamos uma situação mais difícil, pois sofríamos uma pressão enorme para quebrar o jejum [o Bahia não conquistava o Baiano desde 2001]. Hoje, o Bahia detém a hegemonia do estado e é o atual bicampeão [ano passado, venceu o Vitória da Conquista na final]. Porém, precisamos da humildade de saber que temos de fazer mais do que nos outros anos, pois estamos mais visados".

Entre ele e o zagueiro rival, o placar está empatado. Na final de 2012, deu Bahia. Na de 2013, deu Vitória. Para o tira-teima, o goleiro afirma: "Quando me apresentei no começo da temporada, o time era jovem. Depois, chegaram jogadores experientes como Thiago Ribeiro e Hernane. Temos uma equipe preparada, com responsabilidades divididas. E ainda temos a vantagem do empate, assim como em 2012. Chegamos forte para a final".

Victor também discursa: "Hoje, estou mais maduro e ainda mais consciente das minhas responsabilidades. Vivo um momento fantástico e pretendo passar a meus companheiros a experiência que já tenho em Campeonatos Baianos. Nos entendemos muito bem, e este diálogo entre poderá ajudar bastante. Temos um grupo unido e ciente das dificuldades que vamos enfrentar".

