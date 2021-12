Bahia e Vitória avançam às semifinais da Copa Metropolitana

A Copa Metropolitana de futebol sub-15 está chegando ao fim. No sábado, 1º, foram definidos os quatro times classificados para as semifinais da competição. Os confrontos Bahia x MAF e Bahia de Feira x Vitória irão decidir quais serão os dois times que vão disputar a grande final no dia 15 de junho, no Estádio Pituaçu.

O duelo entre Bahia e MAF será neste sábado, 8, às 14h30, no CT Fazendão. Bahia de Feira e Vitória também jogam no sábado, às 15h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Em partida única, caso tenha um empate no tempo normal, a vaga na final será decidida nas cobranças de pênaltis.

Nas quartas de final, o Bahia eliminou o Real Recôncavo, ao vencer por 2 a 0. O Vitória passou pela a Seleção de São Félix também por 2 a 0, jogando fora de casa. O MAF bateu a Jacuipense nas cobranças de pênaltis, e o Bahia de Feira, goleou a Seleção de Vera Cruz por 6 a 0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santa.

adblock ativo