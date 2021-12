Bahia e Vitória apresentam promessas para 2014

Em toda passagem de ano, milhões de meninos pelo mundo renovam as esperanças de, um dia, tornarem-se jogadores de futebol de sucesso. E aqueles que já estão nas categorias inferiores de um time importante veem o sonho bem mais perto de ser realizado.

Na dupla Ba-Vi, os garotos das divisões de base têm, ainda, o alento de os clubes contarem, em suas equipes principais, com treinadores especializados em trabalhar com jovens.

No Bahia, o novato Marquinhos Santos vai utilizar a tradicional Copa São Paulo de Juniores, em janeiro, para observar e decidir quais atletas irão subir para o profissional.

Pelo lado rubro-negro, Ney Franco, após trajetória de sucesso no Brasileiro do ano passado, já selecionou os garotos: os zagueiros Josué, Vinicius e Maracás; o volante José Uelison; o meia Wellington e o atacante Léo Ceará.

Carlos Anunciação, coordenador da base tricolor, aponta, de acordo com sua avaliação, os favoritos a subir no Bahia: o lateral-direito Railan; o zagueiro Lucas; o volante Anderson Silva; o meia Rômulo e os atacantes Lourival e João Leonardo.

Ponto comum entre Bahia e Vitória é o fato de ambos terem um jogador que, após atuar pelo profissional em 2012, retornou à base neste ano e deve subir novamente em 2014. "Railan é um lateral veloz que chega bem à frente. Subiu muito novo e precisa adquirir mais maturidade, errar menos, pra se dar bem no time de cima", considera Anunciação. No Leão, Josué terá segunda chance.

Outro que merece destaque do dirigente do Esquadrão é Lourival, que contabiliza 152 gols em competições de base pelo Bahia. "Até aqui ele foi muito bem, mas vamos conhecê-lo de verdade agora, em uma competição como a Copa São Paulo. É pequeno, mas, dentro de campo, vira um gigante".

Vitória

Para 2014, o técnico Ney Franco já elegeu os principais atletas da base que serão aproveitados por ele. Entre eles, os destaques são Wellington e Léo Ceará, meia e atacante, respectivamente.

"Ganhamos muito com a vinda de Ney Franco. Nos treinos do profissional, ele já chamava Wellington e Léo Ceará para se adaptar com o ritmo do profissional. São nomes que ele pretende contar. Antes dele, apenas Antônio Lopes e (Paulo César) Carpegiani tinha se mobilizado tanto com a base", completou João Paulo.

Léo Ceará se destacou em alguns treinos do Vitória e chegou a sentar no banco em três jogos na Série A. Porém, não foi utilizado. Léo joga como um atacante veloz que lembra o futebol de Marquinhos.

