Bahia e Vitória ainda têm times indefinidos para o clássico

Antes de o torcedor decidir se vai ou não ao Ba-Vi de domingo, vale lembrar que, por enquanto, é o único clássico garantido no Baianão. Um cruzamento posterior vai depender da campanha de cada um na primeira fase e no mata-mata.

O mesmo aviso vale para alguns atletas que podem perder o primeiro confronto de 2015, no Barradão. Muitos lutam contra o tempo para estar aptos para o Ba-Vi. Outros já estão vetados ou suspensos.

No rubro-Negro, dois atletas considerados titulares estão fora de combate. Kadu não jogará domingo devido ao cartão vermelho no jogo contra o Galícia, na última quarta. Já o volante José Welison provavelmente ficará de fora de todos os clássicos no ano. Com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o prata da casa ficará seis meses de molho.

Outro que está praticamente fora é o lateral esquerdo Mansur. O atleta voltou a se queixar de dores na parte posterior da coxa esquerda contra o Galícia. Em contraponto, o técnico Ricardo Drubscky ganha importantes reforços para o Ba-Vi. O meia Escudero está liberado pelo DM e os atacantes Rhayner, ex-Bahia, e Rogério treinaram na quinta-feira, 26, normalmente e estão à disposição do treinador. Neto Baiano também poderá atuar.

Dúvida no gol

No Bahia, a principal dúvida continua no gol. Com Omar novamente vetado, Sérgio Soares pode manter o garoto Jean ou escalar Douglas Pires, que retorna de lesão.

Na coletiva após o jogo de quarta-feira, o técnico deixou clara a interrogação. "Douglas está voltando de lesão e temos um plano para que ele volte a ter condições de jogo no Ba-Vi. Vamos analisar, o importante é que temos duas opções em condições de atuar", disse.

Na zaga, que não deve ter Chicão - o atleta sofreu um estiramento de grau 1 na coxa direita - o problema parece resolvido. Com a boa estreia de Thalles, o comandante deve manter o substituto. "Ele se comportou muito bem, tem velocidade e boa recuperação. Precisa ganhar ritmo, mas agradou", disse Soares.

O técnico também tem dúvida no meio-campo, mas de natureza tática. Bruno Paulista e Rômulo, que vinham sendo destaques do time neste início de temporada, foram sacados contra a Catuense para as entradas de Souza e Maxi. Após o triunfo, é provável que os garotos sigam no banco. No ataque, Willians se recuperou de problema muscular e está pronto para o Ba-Vi.

