Bahia e São Francisco próximos da final do Baiano Feminino

A esperada final do Campeonato Baiano Feminino, entre o time do Bahia e o do São Francisco de Conde, ficou mais perto depois que as equipes golearam seus adversários, na última quarta, 18, pelos jogos de ida das semifinais da competição.

Enquanto as meninas do tricolor derrotaram o Lusaca por 5 a 0, em Dias D'Avila, a equipe do São Francisco ganhou do time do Vitória da Conquista por 8 a 0, na cidade conquistense.

As partidas de volta das semifinais acontecem no domingo, 22. O tricolor enfrenta o Lusaca, no estádio Municipal de Terra Nova Terra Nova, às 10h30. Já o São Francisco duela com o Vitória de Conquista, no mesmo horário, no estádio Junqueira Alves.

O Bahia tenta quebrar uma hegemonia do São Francisco do Conde nas competições estaduais. O time do recôncavo conquistou os últimos 11 Campeonatos Baianos.

